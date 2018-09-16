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Soyguncular kasayı söküp götürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de bir markete giren maskeli ve silahlı iki soyguncu kasayı söküp götürdü.

Soyguncular kasayı söküp götürdü

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de bir markete giren maskeli ve silahlı iki soyguncu kasayı söküp götürdü. Kasiyer ve bir müşteri neye uğradığını şaşırdı. Soygun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde bir markette yaşandı. Akşam saatlerinde markete giren maskeli ve silahlı iki soyguncu, kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Kasiyer panik yapınca soygunculardan biri, kasayı söküp aldı. Daha sonra soyguncu kasanın açılması ve içindeki paraları almak için kasayı yere vurdu. Kasa kırılmayınca soyguncu kucağına aldığı kasayla marketten kaçtı. Kasiyer kaçan soyguncuların arkasından çaresizce baka kaldı. Tüm yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Soyguncuların götürdüğü kasa iki sokak aşağıda polis tarafından boş olarak bulundu. Polisin eşkallerini belirlediği soyguncuları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Soyguncular kasayı söküp götürdüSoyguncular kasayı söküp götürdüSoyguncular kasayı söküp götürdüSoyguncular kasayı söküp götürdü

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