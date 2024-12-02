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Soyguncunun çuvalladığı an kamerada: Kaldırım taşıyla kuyumcuyu soyacaktı, otomatik kapıyı hesaba katamadı

02.12.2024 17:46
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İstanbul'da bir kişi kuyumcuyu soymaya kalkıştı. Kaldırım taşıyla dükkana giren şahıs kuyumcunun cam tezgahını kırıp altınları almaya çalıştı. Tam kaçmaya yeltendiği sırada ise dükkanın kapısı otomatik olarak kilitlenince soyguncunun planı suya düştü. Başarısız girişim saniye saniye görüntülendi.

Soyguncu dükkanın içine elinde kaldırım taşıyla girip cam tezgahı kırınca işletme sahibi de içerideki müşteriler de neye uğradığını şaşırdı. Şüpheli kaçamayınca içeride kapana kısıldı, kuyumcu ve dükkandaki müşteriler tarafından kıskıvrak yakalandı. Müşterilerle birlikte şok geçirdiklerini söyleyen işletme sahibi Cemal Seyit "İşsizlik ve geçim sıkıntısıyla hırsızlık olayları artıyor. Kendi önlemlerimizi almaya çalışıyoruz ama ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. Bir anlık dalgınlıkta her şeyi yapabilecek güçteler" diye konuştu.

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ALTINLARI ALIP KAÇACAKTI, OTOMATİK KAPI DEVREYE GİRDİ

Olay 1 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Karagümrük Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Bir süre kuyumcuyu gözetleyen şüpheli, daha sonra eline aldığı kaldırım taşı ile dükkana girdi. Kaldırım taşı ile kuyumcunun cam tezgahını kıran şüpheli, altınları çalmaya çalıştı. Bu sırada dükkanın kapısı otomatik olarak kilitlenerek şüphelinin kaçmasına engel oldu. Dükkandaki diğer müşteriler ve kuyumcu tarafından yakalanan şüpheli polise teslim edildi.

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"KUYUMCULUK YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK SIKINTILI ZAMANLAR YAŞIYORUZ"

İşletme sahibi Cemal Seyit şöyle konuştu: “İş yerinde müşteriyle ilgilenirken, bir şahıs içeri girdi. Elinde büyük bir taşla tezgahtaki cama vurdu.

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Hırsızlık yaptığını düşündük. Daha sonra etkisiz hale getirdik. Kapı arkasından kilitlendi. Kaçmaya çalıştı kaçamadı. Sonrasında emniyete bilgi verdik. Polis ekipleri gelip, gözaltına aldı. Kuyumculuk yaptığımız için çok sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz. Anlam veremedim en başında.

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Müşterilerle birlikte 7 kişiydik. Şok geçirdik. Kendimizi toparlayıp şahsı etkisiz hale getirdik. Korkunç bir şeydi. Daha önce böyle bir şey yaşamadık. Çok kötü hissettik. İşsizlik ve geçim sıkıntısı ile birlikte hırsızlık olayları daha da artıyor. Gün içerisinde yaşanan olay farklı, bir de gece sıkıntı yaşıyoruz.

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Dükkanlarımıza girmeye çalışıyorlar. Biz esnaf olarak çok sıkıntı yaşıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kendi önlemlerimizi almaya çalışıyoruz ama ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. Bir anlık dalgınlıkta her şeyi yapabilecek güçteler."

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YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık girişimi dükkanın güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kuyumcuyu gözetledikten sonra içeriye girerek cam tezgahı kırdığı ve kapı otomatik kilitlendiği için kaçamadığı anlar yer alıyor.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın
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