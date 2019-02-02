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Soyguncunun rehin aldığı bankacının boynuna bıçak dayama anı fotoğrafta

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

ADANA'da banka şubesinden bıçak zoruyla 100 bin lirayı gasp eden Şehmus Alptekin'in (28), rehin aldığı gişe görevlisi Gülhan G.'nin boynuna bıçak dayayıp kaçmaya çalışırken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Soyguncunun rehin aldığı bankacının boynuna bıçak dayama anı fotoğrafta

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da banka şubesinden bıçak zoruyla 100 bin lirayı gasp eden Şehmus Alptekin'in (28), rehin aldığı gişe görevlisi Gülhan G.'nin boynuna bıçak dayayıp kaçmaya çalışırken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
Olay, 28 Ocak sabahı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Bir banka şubesine müşteri gibi giren Şehmus Alptekin, bir süre bekledikten sonra yanında getirdiği ekmek bıçağını çıkarıp, gişeye yaklaştı. Diğer müşteriler ve çalışanların gözü önünde bıçağı gişe görevlisi Gülhan G.'nin boğazına dayayan Alptekin, para istedi. 2 deste halinde toplam 100 bin TL'yi alan Alptekin, Gülhan G.'yi boğazına dayadığı bıçakla rehin alarak, dışarı çıktı. Kadınla birlikte yaklaşık 30 metre uzaklaşan Alptekin'i, olay yerinden geçen motosikletli Güven Timi gördü. O anlar ise, bir müşteri tarafından cep telefonunun kamerasıyla fotoğraflandı.
Hemen duruma müdahale eden sivil polisler, Alptekin'i üzerine atlayarak etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Şoka giren Gülhan G. ise güçlükle sakinleştirildi.
Emniyetteki ifadesinde paraya ihtiyacı olduğu için soygun girişiminde bulunduğunu söyleyen Şehmuz Alptekin, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Soyguncunun rehin aldığı bankacının boynuna bıçak dayama anı fotoğraftaSoyguncunun rehin aldığı bankacının boynuna bıçak dayama anı fotoğraftaSoyguncunun rehin aldığı bankacının boynuna bıçak dayama anı fotoğraftaSoyguncunun rehin aldığı bankacının boynuna bıçak dayama anı fotoğrafta

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