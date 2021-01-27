Soyguncuyu elindeki altın çekme makinesi ile kovalayan kadın konuştu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde döviz bürosunu soymaya çalışan eli silahlı soyguncuyu eline aldığı altın çekme makinesi ile kovalayan kadın, yaşadıklarını anlatarak, “Hiç korkmadım” dedi. Şahsın kaçma anı ise bir caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Hacıömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan döviz bürosuna gelen şahıs, cebinden çıkardığı silahı kasadaki döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız’a doğrultarak paraları poşete koymasını söyledi. Korkmaz, eline aldığı altın çekme makinesi ile soyguncunun üzerine yürüdü. Panikleyen şahıs koşarak döviz bürosundan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kıyafetlerini değiştirilerek kaçtı

Polis ekipleri, soygun girişimine başarısız olarak kaçan şahsı yakalamak için çalışmaları sürdürürken, şahsın kaçma anı olay yerine yakın bir konumda bulunan Karamürsel Merkez Camii’nin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kıyafetlerini caminin bahçesinde değiştiren şahsın elindeki silah ve poşetle koşarak uzaklaştığı görülüyor.