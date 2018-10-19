HABER

Soygundan önce bankada işlem yapınca yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 16:42 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de bir banka şubesine girerek yaptıkları silahlı soygunda  17 bin 800 lira gasp eden şüpheliler Mehmet Ç.(33) ile Yakup İ.(32) adliyeye sevk edildi.

Soygundan önce bankada işlem yapınca yakalandılar

Ali AKSOYER-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de bir banka şubesine girerek yaptıkları silahlı soygunda 17 bin 800 lira gasp eden şüpheliler Mehmet Ç.(33) ile Yakup İ.(32) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin soygundan hemen önce başka bir bankaya girerek işlem yaptıkları güvenlik kameralarına yansıdı, kimlikleri belirlendi.

BANKA SOYMUŞLARDI

Sancaktepe, İnönü mahallesi, Eski Ankara caddesi no 35'de bulunan banka şubesinde 16 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda saat 16.48'de iki kişi müşteri gibi içeri girdi. Şüphelilerden biri güvenlik görevlisini oyalarken diğer şüpheli bankoya yönelerek silahını çıkarttı. 17 bin 800 lirayı bir poşete doldurtan şüpheliler, daha sonra içerde bulunanları tehdit ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı.

SOYGUNDAN ÖNCE BAŞKA BİR BANKADA İŞLEM YAPINCA YAKALANDILAR

Soygunun duyulmasının ardından alarma geçen polis, şüphelilerin peşine düştü. Güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak şüpheliler takibe alındı. Yapılan inceleme sonucu şüphelilerin soygundan hemen önce yakındaki başka bir bankaya gittikleri ve orada işlem yaptıkları tespit edildi. Polis şüphelilerin işlem kaydından kısa süre içinde kimliklerini tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER.

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler önceki gün düzenledikleri operasyonda yolda yürüyen şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler Mehmet Ç. ile Yakup İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Soygundan önce bankada işlem yapınca yakalandılarSoygundan önce bankada işlem yapınca yakalandılarSoygundan önce bankada işlem yapınca yakalandılarSoygundan önce bankada işlem yapınca yakalandılar

PARTNERÇocuğunuz size yalan söylüyorsa mutlaka bu yöntemi deneyin!Çocuğunuz size yalan söylüyorsa mutlaka bu yöntemi deneyin!
Ek fotoğraflar // Eminönü'nde polis ile şüpheliler arasında arbede: 1 polis yaralandıEk fotoğraflar // Eminönü'nde polis ile şüpheliler arasında arbede: 1 polis yaralandı
Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyorduDenizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Arabasına taş atanı yakalamak için inince...

Arabasına taş atanı yakalamak için inince...

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.