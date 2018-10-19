HABER

SOYGUNDAN ÖNCE BANKADA İŞLEM YAPINCA YAKALANDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

  Sancaktepe'de bir banka şubesine girerek yaptıkları silahlı soygunda  17 bin 800 lira gasp eden şüpheliler Mehmet Ç.(33) ile Yakup İ.(32) adliyeye sevk edildi.

Ali AKSOYER-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)

Sancaktepe'de bir banka şubesine girerek yaptıkları silahlı soygunda 17 bin 800 lira gasp eden şüpheliler Mehmet Ç.(33) ile Yakup İ.(32) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin soygundan hemen önce başka bir bankaya girerek işlem yaptıkları güvenlik kameralarına yansıdı, kimlikleri belirlendi.

BANKA SOYMUŞLARDI

Sancaktepe, İnönü mahallesi, Eski Ankara caddesi no 35'de bulunan banka şubesinde 16 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda saat 16.48'de iki kişi müşteri gibi içeri girdi. Şüphelilerden biri güvenlik görevlisini oyalarken diğer şüpheli bankoya yönelerek silahını çıkarttı. 17 bin 800 lirayı bir poşete doldurtan şüpheliler, daha sonra içerde bulunanları tehdit ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı.

SOYGUNDAN ÖNCE BAŞKA BİR BANKADA İŞLEM YAPINCA YAKALANDILAR

Soygunun duyulmasının ardından alarma geçen polis, şüphelilerin peşine düştü. Güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak şüpheliler takibe alındı. Yapılan inceleme sonucu şüphelilerin soygundan hemen önce yakındaki başka bir bankaya gittikleri ve orada işlem yaptıkları tespit edildi. Polis şüphelilerin işlem kaydından kısa süre içinde kimliklerini tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER.

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler önceki gün düzenledikleri operasyonda yolda yürüyen şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler Mehmet Ç. ile Yakup İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 6 düzensiz göçmen yakalandıGÜNCELLEME - Zonguldak'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
Nehre düşen köpeği itfaiye kurtardıNehre düşen köpeği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Yürek yakan an! 'Oğlumun cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun'

Yürek yakan an! 'Oğlumun cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun'

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.