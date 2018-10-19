SOYGUNDAN ÖNCE BANKADA İŞLEM YAPINCA YAKALANDILAR

Ali AKSOYER-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)

Sancaktepe'de bir banka şubesine girerek yaptıkları silahlı soygunda 17 bin 800 lira gasp eden şüpheliler Mehmet Ç.(33) ile Yakup İ.(32) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin soygundan hemen önce başka bir bankaya girerek işlem yaptıkları güvenlik kameralarına yansıdı, kimlikleri belirlendi.

BANKA SOYMUŞLARDI

Sancaktepe, İnönü mahallesi, Eski Ankara caddesi no 35'de bulunan banka şubesinde 16 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda saat 16.48'de iki kişi müşteri gibi içeri girdi. Şüphelilerden biri güvenlik görevlisini oyalarken diğer şüpheli bankoya yönelerek silahını çıkarttı. 17 bin 800 lirayı bir poşete doldurtan şüpheliler, daha sonra içerde bulunanları tehdit ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı.

SOYGUNDAN ÖNCE BAŞKA BİR BANKADA İŞLEM YAPINCA YAKALANDILAR

Soygunun duyulmasının ardından alarma geçen polis, şüphelilerin peşine düştü. Güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak şüpheliler takibe alındı. Yapılan inceleme sonucu şüphelilerin soygundan hemen önce yakındaki başka bir bankaya gittikleri ve orada işlem yaptıkları tespit edildi. Polis şüphelilerin işlem kaydından kısa süre içinde kimliklerini tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER.

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler önceki gün düzenledikleri operasyonda yolda yürüyen şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler Mehmet Ç. ile Yakup İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

