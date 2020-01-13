HABER
  4. Soygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu: 1 yaralı

Soygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 06:55 | Son Güncelleme

Bağcılar’da bir iş yerini soymaya çalışan hırsızlar, kendilerine engel olmaya çalışan bir vatandaşı ayağından silahla vurarak yaraladı.Olay, saat 05.00 sularında Bağcılar Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi.

Bağcılar’da bir iş yerini soymaya çalışan hırsızlar, kendilerine engel olmaya çalışan bir vatandaşı ayağından silahla vurarak yaraladı.
Olay, saat 05.00 sularında Bağcılar Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir halı mağazasına hırsızlık amacıyla gelen şüpheliler, iş yerinin otomatik kepenkleri kırmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, soygun girişiminde bulunan şüphelileri görünce müdahale etmeye çalıştı.
Hırsızlık şüphelileri, kendilerine engele olmaya çalışan vatandaşı ayağından silahla vurarak yaraladı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.
Polis ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, hırsızlık şüphelisi saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doğu Karadeniz için korkutan deprem açıklamasıDoğu Karadeniz için korkutan deprem açıklaması
Sultanbeyli’de 3 ATM ateşe verildiSultanbeyli’de 3 ATM ateşe verildi
Sultanbeyli'de ATM'leri ateşe verip kaçtılarSultanbeyli'de ATM'leri ateşe verip kaçtılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi programında yoktu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Bekarlık vergisi nedir? Evde kalma vergisi ya da bekarlık vergisi gerçek mi? Sosyal medyayı karıştıran iddia!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Süleyman Soylu'dan Kadir İnanır'a 'Devran' tepkisi! 'Eksik yapmışsınız Kadir efendi'

Soylu'dan İnanır'a: Eksik yapmışsınız Kadir efendi

Denizli'de korkunç olay! Önce cinayet işledi ardından intihar etti

Önce cinayet işledi ardından intihar etti

Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremi tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı

Markette silahlı soygun! 3 bin TL ile kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.