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Soygunu gözyaşları içerisinde anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 22:54 | Son Güncelleme

ANTALYA’da bir zincir markete giren kasklı ve bıçaklı kişi, kasiyeri tehdit ederek, kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı alarak kaçtı.

Soygunu gözyaşları içerisinde anlattı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA’da bir zincir markete giren kasklı ve bıçaklı kişi, kasiyeri tehdit ederek, kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı alarak kaçtı. Kasiyer, o anları anlatırken gözyaşına boğuldu.
Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2589 Sokak üzerinde bulunan bir market zinciri şubesinde yaşandı. Markete gelen, başında motosiklet kaskı bulunan şüpheli kasaya doğru ilerledi. Elindeki bıçakla o sırada kasada bulunan müşteri ve kasiyerleri tehdit etti. Kasiyere zorla kasayı açtıran şüpheli, yaklaşık 3 bin lirayı alarak marketten çıkarak, plakası bilinmeyen motosikletle kayıplara karıştı.
Çalışanların ihbarı üzerine gelen polis ekiplerine yaşadığı korku dolu anlatan kasiyer, gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri market içerisinde olayla ilgili inceleme yaparken, başka bir kasiyer müşterilere satış yapmaya devam etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Soygunu gözyaşları içerisinde anlattıSoygunu gözyaşları içerisinde anlattıSoygunu gözyaşları içerisinde anlattı

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