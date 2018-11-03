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Soygunun ardından sevgilisini yemeğe götürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 16:26 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir marketler zincirinin şubesinde gerçekleştirilen silahlı soygunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Engin Eksen'i (32) gözaltına aldı.

Soygunun ardından sevgilisini yemeğe götürmüş

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir marketler zincirinin şubesinde gerçekleştirilen silahlı soygunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Engin Eksen'i (32) gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan şüphelinin, soygunun ardından sevgilisini bir restorana yemeğe götürdüğü belirlendi.
Olay, geçen 26 Ekim'de saat 21.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi'nde bir marketler zincirine ait şubede meydana geldi. Kapanma saati sırasında markete gelen kar maskeli ve elinde tabanca bulunan bir kişi, dışarıdaki ürünlerle ilgilenen iş yeri çalışanına silah doğrultup içeriye girmeye zorladı. Ardından marketteki kasiyer kadına da tabancasını doğrultan soyguncu, kasadaki paraları poşete koymasını istedi. Silahlı soygun sırasında alışveriş yapıp ücretini ödemek için kasaya doğru gelen iki kadın müşteri, soyguncuyu görünce geriye doğru kaçarak rafların arkasına saklandı. İki kasadaki paraların da poşete doldurulmasını isteyen soyguncu, markette bir çalışanın da arkada olduğunu fark edince yanına çağırdı. İki kasadaki yaklaşık 4 bin lira parayı alan soyguncu, marketten çıkıp, koşarak uzaklaştı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından, soygunu gerçekleştiren kişiyi bulmak için çalışma başlattı. İlk olarak marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, daha sonra çevredeki kamera kayıtlarını da kontrol etti. Silahlı soygunu gerçekleştirdiği öne sürülen Engin Eksen, polis ekipleri tarafından dün evinde yakalanarak gözaltına alındı. Eksen'in silahlı soygunun ardından sevgilisini bir restorana yemeğe götürdüğü belirlendi. İfadesine başvurulan kız arkadaşının, Engin Eksen'in hesabı öderken cebinden yüklü miktarda para çıkardığını söylediği belirtildi. Silahlı soygun suçlamasını kabul etmeyen Eksen, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Soygunun ardından sevgilisini yemeğe götürmüşSoygunun ardından sevgilisini yemeğe götürmüşSoygunun ardından sevgilisini yemeğe götürmüşSoygunun ardından sevgilisini yemeğe götürmüş

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