HABER

Soykan'ı öldürmekle yargılanan babasına ceza yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 18:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürekli içki içmesi nedeniyle kendisiyle tartışan lise öğrencisi oğlu Soykan Özgizler'i (18), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Sertaç Özgizler'in (62) yargılandığı davada, mahkeme heyeti oy çokluğuyla ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Soykan'ı öldürmekle yargılanan babasına ceza yok

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, sürekli içki içmesi nedeniyle kendisiyle tartışan lise öğrencisi oğlu Soykan Özgizler'i (18), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Sertaç Özgizler'in (62) yargılandığı davada, mahkeme heyeti oy çokluğuyla ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Heyetteki bir hakim ise, sanığın çelişkili beyanlarını gerekçe göstererek karara muhalefet şerhi koydu.
Olay, geçen şubat ayında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Fen Bilimleri Temel Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Soykan Özgizler, sürekli içki içen babası Sertaç Özgizler ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında da alkollü olan Sertaç Özgizler, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç, can havliyle evden çıktı. Ancak koşarak indiği birinci katta yığılıp, kaldı. Bina sakinlerinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, liseli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba hakkında 'Çocuğunu kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Sertaç Özgizler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, sanığın oğluna yönelik eyleminin olası kastla gerçekleştiğine kanaat getirerek, müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Bakanlık avukatı Özen de sanığın işlediği suç bakımından indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı son sözü sorulan sanık, "Benim oğlum ölmüş, ben zaten gitmişim. Ben oğlunu çok seven bir babayım. Ben ona zarar vermedim" dedi. Sanık avukatı da tanık beyanlarının çelişkili olduğunu, müvekkilinin eyleminin ‘kasten öldürme’ suçuna değil, ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ eylemine uyduğunu öne sürdü. Ölenin, sanığın oğlu olması bakımından cezaya yer olmadığını savunarak, beraat ve tahliyesine karar verilmesi talebinde bulundu.
'TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET'
Mahkeme heyeti, sanığın oğluna yönelik eyleminin taksirle ölüme sebebiyet verme niteliğinde olduğuna ve maktulun oğlu olması nedeniyle mağdur olduğuna kanaat getirerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Sanığa ruhsatsız bıçak taşıma ve bulundurma suçundan verilen 5 ay hapis ile 20 gün adli para cezası da ertelendi. Sanığın tutuklu kaldığı sürede göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Öte yandan mahkeme heyetinde bulunan bir üye hakim, karara muhalefet şerhi koydu. Üye hakim gerekçe olarak ise sanığın duruşmalarda çelişkili ifadeler vermesini gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Soykan'ı öldürmekle yargılanan babasına ceza yokSoykan'ı öldürmekle yargılanan babasına ceza yok

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Bahçelievler'de kaçak içki imalathanesine baskınBahçelievler'de kaçak içki imalathanesine baskın
Ünlü bilim insanının kardeşi, doğduğu hastanede doktorÜnlü bilim insanının kardeşi, doğduğu hastanede doktor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Beyoğlu'nda çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Atilla Kıyat' adlı kullanıcıdan şikayetçi oldu

Erdoğan'dan o paylaşımla ilgili suç duyurusu!

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Son dakika! Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüşecek... "Bizim planımız hazır"

Bu akşam görüşeceğim! Planımız hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.