Soykırım kurbanı baba oğlunun yanına defnedilecek

ZİVİNİCE (AA) - VESNA BESİC - İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının kurbanlarından biri olan Semso Purkovic, kendisi ile aynı kaderi paylaşan oğlunun yanına defnedilecek.

Purkovic'in Bratunac şehrindeki Kamenice toplu mezarında bulunan iki kemiği, yarın Potoçari Anıt Mezarlığında düzenlenecek cenaze töreniyle, öldürüldüğünde henüz 16 yaşında olan oğlu Admir Purkovic'in yanı başına defnedilecek.

Semso Purkovic'in 43 yaşındaki kızı Amira Ramic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutlu ailesinden geriye yalnızca yaşlı annesi ile bir aile fotoğrafının kaldığını söyledi.

Ramic, 1995'te kendisinin de Srebrenitsa'da olduğunu anımsatarak, bir grup kadınla beraber "ölüm yolu"ndan güvenli bölgeye ulaşmayı başardığını ifade etti.

Srebrenitsa'nın bombalanmaya başladığı sırada Potoçari'deki bir binaya sığındıklarını aktaran Ramic, "Babam ve erkek kardeşim de oradaydı. Güvenli bölge Tuzla'ya doğru yola çıkmış, daha sonra geri dönmüşlerdi. Babam, kapıdan anneme 'Kızlarıma iyi bak' dedi. Sonra tekrar yola çıktılar ve bir daha kendilerinden haber alamadık." diye konuştu.