Soykırım kurbanı kız çocuğun saçı, 78 yıllık bez bebekte (2)

YAHUDİ TEMSİLCİLER, KİMLİKLERİNİN SAKLI TUTULMASINI İSTEMİŞ

Anadolu Oyuncak Müzesi'nde, 2016'dan bu yana sergilenen, gerçek saçlı bez bebeğin ününü duyan Yahudilerden oluşan sivil toplum kuruluşunun (STK) yetkilileri, 2017 yılının Kasım ayında Antalya'ya gelerek, müzeyi ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayan STK temsilcileri, bebeğin saçından bir tutam alarak, DNA testiyle aile bağlarına ulaşmak istedi. Bez bebeğin Kepez Belediyesi Müze Müdürlüğü Eser Envanter Defteri'ne kayıtlı olduğunu belirten Müze Müdürü Emrah Ünlüsoy, Müze Müdürlüğü ile iletişime geçti. Alınan özel izinle bebeğin saçından çok küçük kısım kesilerek, verildi. Yahudi STK temsilcilerinin, bu işlem için kimliklerinin 3'üncü kişilerce paylaşılmaması ricasında bulunduğu öğrenildi.

