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Söyledikleri tüyler ürpetti! Dimitri Rogozin uzaylı açıklamasıyla gündemi sarstı: Gizlice Dünya'yı izliyor olabilirler

13.06.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus uzay ajansı Roscosmos'un Başkanı Dimitri Rogozin uzaylı yaşamına inanıyor. Dimitri Rogozin, uzaylıların varlığı hakkında büyük tartışmaların yaşandığı bir dönemde çok çarpıcı açıklamalara imza attı. Dünya dışı varlıkların insanları "bakteriler" gibi uzaktan inceleyebileceğini düşündüğünü kaydederek ilgi toplayan Rogozin'e göre uzaylılar gizlice Dünya'yı inceliyor olabilirler.

Söyledikleri tüyler ürpetti! Dimitri Rogozin uzaylı açıklamasıyla gündemi sarstı: Gizlice Dünya'yı izliyor olabilirler

Uzaylıların varlığı hakkında yıllardır sonu gelmeyen bir tartışma var. Son olarak, ABD'den gelen itiraflar ve NASA'nın tanımlanamayan hava olayları ile ilgili ilk çalışmasını başlatarak UFO avına resmen katılması bu konudaki tartışmaları tekrar alevlendirdi. Kimi otoriteler dünya dışı varlıkların olduğu, kimi otoriteler ise dünya dışı varlıkların olmadığı kanısında. Ancak Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un Başkanı Dimitri Rogozin'in yaptığı son açıklamalar ise oldukça ilginç.

"UZAYLILARIN GİZLİCE BİZİ İZLİYOR OLABİLİRLER"

Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin, insanlıktan daha zeki ve teknolojik olarak daha gelişmiş olabilecek dünya dışı yaşamın varlığına inandığını söyledi. Rogozin, Rus TV kanalı Rossiya 24'e verdiği demeçte uzaylıların gizlice Dünya'daki medeniyetleri inceliyor olabileceğini kaydetti.

Evrenin herhangi bir yerinde yaşamın ortaya çıkmasına binlerce faktörün katkıda bulunabileceğini söyleyen Rogozin, insanlığın uzayı inceleme yeteneğinin sınırlı kaldığını da sözlerine ekledi.

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"Big Bang (Büyük Patlama) teorisini biliyoruz ama ya bu 'Big Bang' evrenin sadece bizim görebildiğimiz belirli bir bölümünde gerçekleştiyse? Başka dünyalar da olabilir… ve yaşamın ortaya çıkmasına katkıda bulunabilecek sayısız faktör var” dedi.

%99,9'U "ALAKASIZ" ÇIKMIŞ

Rogozin, Rusya Bilimler Akademisi'nin dünya dışı yaşam ve özellikle UFO'larla ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Rus uzmanlar tarafından incelenen bu tür vakaların %99,9'unun "atmosferik ve Dünya dışı akıllı yaşam hipotezleriyle hiçbir ilgisi olmayan diğer fiziksel fenomenler" olduğunu belirtti.

uzaylı

"Hala bu tür gerçek UFO olaylarının gerçekleşmiş olabileceğini varsayıyoruz" diyen Rogozin ayrıca, yeni uçakları ilk kez test ederken tanık oldukları açıklanamayan olayları bildiren Sovyet test pilotlarının bazı raporlarına kişisel olarak baktığını dile getirdi. Roscosmos Başkanı, daha önce ABD uzay ajansı NASA ile temasa geçtiğini ve benzer bilgiler aldığını da sözlerine ekledi.

"BAKTERİLERİ İNCELEYEBİLİRİZ, ANCAK AYNI BAKTERİLER GİBİ BİZ DE İNCELENEBİLİRİZ"

Rogozin, tıpkı insanların dünyadaki diğer türlerle yaptığı gibi, insanlığı ve Dünya'yı incelemeyi sağlayan teknolojik bir düzeye ulaşmış yaşam formları olabileceğini öne sürdü. Rogozin, "Bakterileri inceleyebiliriz, ancak aynı bakteriler gibi biz de incelenebiliriz" diyerek bu noktaya dikkat çekti.

Rogozin'in açıklamalarının, 2017'den bu yana gözlemlerin artışa geçtiği ABD'de yaşanan UFO tartışmaları sırasında gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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