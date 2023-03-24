Söylediklerini duyan inanamadı! Sosyal medyada tuzağa düşürüyorlar: 'Şu büyüklükte bir deprem...'

Türkiye'yi vuran deprem fırtınasını fırsat bilen dolandırıcılar, boş durmuyor. Şimdi de 'Parayı verin, size depremin yerini ve zamanını söyliyeyim' sahtekarlığı başladı. Deprem falcılarına parasını kaptıranların sayısı çığ gibi büyüyünce savcılık harekete geçti.

ÖZEL PAKET DİYEREK FİYATI ARTTIRIYORLAR

Uzmanların açıklamalarına aldırmadılar, 'Depremin yeri ve zamanını söyleyelim' yalanıyla para topladılar. Dolandırıcıların ilk durakları sosyal medya hesapları. Buralarda özel cihazlara sahip olduklarını ve depremi önceden bildiklerini söylüyorlar. Tuzağa düşürdükleri kişileri WhatsApp gruplarına davet ediyorlar. Hatta o gruplara girişte bile ücret talep ediyorlar. Bazı dolandırıcılar özel paket diyerek fiyatı arttırdıkça artırdı.

"AYLIK 50 TL AMA 4 AY SONRA ARTTIRABİLİRİZ"

Show Haber'in haberine göre deprem araştırması olduğunu iddia eden şahıs, "Burada şu büyüklükte bir deprem gelebilir diyoruz. Bizim yaptığımız bilimsel bir çalışma. Mesela Pazarcık'ta, İskenderun'da, Reyhanlı'da grup üyelerimiz sağ çıktı. Gruplara dahil olmak için aylık 50 TL. Cüzi ama belki 2-3 ay sonra veya 4 ay sonra arttırabiliriz bunu. Bizim amacımız sizin tedbir almanızı sağlamak. Biz orada paylaşımlar yapıyoruz, deprem olmadan önceki bölgeleri onlarla ilgili analizler." dedi.



