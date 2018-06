Söylemezsem Olmaz'da sürpriz ayrılık!

Bircan Bali, İlkay Buharalı, Ali Eyüboğlu ve Ece Erken'in yorumculuk yaptığı, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programında sezon finaliyle birlikte bir veda yaşanacak.

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, instagram hesabından yaptığı açıklama ile programdan ayrıldığını açıkladı.

Ali Eyüboğlu, sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

"2 Ocak 2018 tarihinden bu yana hafta içi her sabah Söylemezsem Olmaz'da karşınızdaydım.

15 Haziran 2018’de program için sezon finali, benim için veda vakti.

Bugün ve yarın canlı, Arife ve Bayramın birinci günü bant yayınla karşınızda olacağım.

Sonrasında yokum.

Unutmayın!

Her sabah gün yeniden doğar, her sabah taze bir başlangıçtır.

Her şeyin hayırlısını nasip etsin Allah."