Söylemezsem Olmaz’ın sunucusu Bircan Bali'nin dudakları eleştiri odağı oldu!

Son zamanlarda özel hayatı ve yaptırdığı estetikler ile sık sık gündeme gelen Bircan Bali, İnstagram'da yayınladığı o paylaşımına 'dudakların çok büyük', 'eski halin daha güzeldi' şeklinde yorumlar yapılması Bali'yi kızdırdı.

DUDAKLARI İLE BAŞI DERTTE

Özel yaşamı ve söyledikleri ile sürekli gündem olan güzel sunucu Bircan Bali, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Bali, dün yayınladığı videonun altına birçok takipçisi tarafından dudaklarına yaptırdığı estetik abartı bulununca, eleştirilerin hedefi oldu.

"MAVİ TİK'Lİ HESAPLARDAN MESAJ YAĞIYOR"

Geçtiğimiz aylarda kızı Saygı Karen’i dünyaya getiren Bircan Bali, anne olmasından kısa bir süre sonra ise eşi Ömer Gezen ile yollarını ayırdı. Medeni bir şekilde ayrıldıklarını dile getiren ünlü sunucu, ayrılığın hemen ardından ünlüler camiasının çapkınlarından mesajlar almaya başladığını ifade etmişti. Bali konuya ilişkin, isim vermeden ‘bütün mavi tikli hesaplardan mesajlar yağıyor’ şeklinde açıklama yapmasıyla hayranlarında merak uyandırmıştı.



