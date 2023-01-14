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Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den şok paylaşım! İntihara teşebbüs eden ünlü oyuncu kim?

14.01.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bircan Bali Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri ağıza getirdi. Ünlü bir kadın oyuncunun intihar ettiğini yazan Bircan Bali haberi siyah ekran ile duyurdu. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberdeki ünlü kadın oyuncu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Peki intihar eden ünlü kadın oyuncu kim? Bircan Bali'nin paylaşımındaki isim hangi oyuncu? İşte merak edilenler...

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den şok paylaşım! İntihara teşebbüs eden ünlü oyuncu kim?

Bircan Bali Instagram hesabında az önce bir paylaşımda bulundu. ünlü bir oyuncunun dün gece saatlerinde bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunduğunu yazdı. Peki bu ünlü oyuncu kim? İşte konu ile ilgili detaylar...

BİRCAN BALİ'DEN ŞOK PAYLAŞIM!

Arto ve yakın zamana kadar Seren Serengil'in de aralarında olduğu Söylemezsem Olmaz magazin programı sunucularından Bircan Bali Instagram hesabından şok bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım!! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip bileklerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti..şuan hala hastanede çok şüür ölmedi nedenini araştırıyorum!! İsmi programımda açıklayacağım!!

İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN ÜNLÜ OYUNCU KİM?

Bircan Bali'den gelen şok paylaşımın ardından ünlü oyuncunun kim olduğu büyük bir merakla araştırılmaya başlandı.

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Bali ünlü ismin kim olduğunu yarın sunucusu olduğu magazin programı Söylemezsem Olmaz'da açıklayacağını belirtti. Söylemezsem Olmaz Beyaz Tv'de yayınlanıyor.

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