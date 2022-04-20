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Söylendiği kadar iyi mi: Kolajen nedir, kolajen neye iyi gelir?

20.04.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolajen, son yıllarda adını sıkça duyduğumuz sağlık unsurlarından biri haline geldi. Cilt, eklem ve saç sağlığını desteklediği yönünde çıkan haberler sonrası birçok insan günlük olarak kolajen takviyesi almaya başladı. Genellikle sabahları çay ve kahvenin içine kolajen tozu ekleyerek tüketiyor. Kolajen kullanımı her geçen gün artıyor olsa da çoğu insan kolajenin gerçekte ne olduğunu veya vücutta ne yaptığını bilmiyor. Peki kolajen nedir, ne işe yarar, kolajen takviyesi alınmalı?

Söylendiği kadar iyi mi: Kolajen nedir, kolajen neye iyi gelir?

Kolajen bir protein türüdür. Aslında, hayvanlarda en bol bulunan yapısal proteindir. Yapısal bir protein, hücrelerinizin ve dokularınızın yapısını veya çerçevesini oluşturan proteindir. Bilinen 28 kolajen türü vardır ve tip I kolajen, insan vücudundaki kolajenin %90'ını oluşturur.

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Kollajen bağ dokusunda, deride, tendonlarda, kemiklerde ve kıkırdakta bulunur. Dokulara yapısal destek sağlar ve hücresel süreçlerde önemli roller oynar. Fibroblast adı verilen bağ dokusu hücreleri, kolajen üretir ve korur. İnsanlar yaşlandıkça kolajenleri parçalanır, fibroblast işlevi bozulur ve kolajen üretimi yavaşlar. Bu değişiklikler, elastin adı verilen bir diğer önemli yapısal proteinin kaybıyla birlikte, ciltte sarkma ve kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtilerine yol açar.

KOLAJEN TAKVİYESİ ALINMALI MI?

Vücudunuz doğal olarak kolajen üretir ve onu tavuk derisi ve balık derisi gibi kaynaklar ile kolajen takviyeleri yoluyla tüketebilirsiniz. Takviyeler ve yüz kremleri gibi oral ve topikal kolajen ürünleri, kırışıklıklar, cilt nem kaybı ve eklem ağrısı gibi yaşlanma belirtilerini tedavi etmek için popülerdir.

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Kolajeni toz, kapsül ve sıvı formda satın alabilirsiniz. Ek olarak alabilir veya hem sıcak hem de soğuk içeceklere ve yulaf ezmesi, yoğurt ve enerji topları gibi yiyeceklere ekleyebilirsiniz. Sağlık uzmanları ayrıca yaraların, yanıkların ve diyabetik ülserlerin tedavisi de dahil olmak üzere tıp alanında kolajen ve kolajen bazlı malzemeleri kullanırlar. Ek olarak, kozmetik şirketleri nemlendirici ve nemlendirici özelliklerinden dolayı nemlendirici ve serum gibi ürünlerde kolajen kullanırlar.

KOLAJEN KAYBI NEYE SEBEP OLUR?

Yaşlandıkça, kolajen üretimi doğal olarak azalır. Bu değişiklikler, kırışıklıklar ve kuru, sarkmış cilt gibi yaşlanmanın karakteristik belirtilerine yol açar. İskelet sisteminde bulunan kolajenin bütünlüğü de yaşla birlikte azalır ve bu da kemik gücünde azalmaya neden olur.

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Yaşlandıkça kolajen kaybı ve hasarı kaçınılmaz olsa da bazı diyet ve yaşam tarzı faktörleri bu süreci hızlandırabilir. Örneğin, sigara içmenin kolajeni bozduğu ve cilt yaşlanmasına, kırışıklıklara ve elastikiyet kaybına neden olduğu bilinmektedir.

Aşırı güneşe maruz kalma kolajen üretimini de bozar, bu nedenle güneş kremi kullanmak ve aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmak erken cilt yaşlanması belirtilerini önlemeye yardımcı olabilir.

KOLAJEN İÇEREN EN İYİ BESİN KAYNAKLARI

Kolajen tüm hayvansal ürünlerde bulunur, hayvanın deri ve eklemler gibi bazı kısımlarında daha yoğun bulunur.

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Vücudunuz amino asitlerden doğal olarak kolajen ürettiği için kümes hayvanları, balık, fasulye ve yumurta gibi gıdalardan yeterli miktarda protein aldığınızdan emin olarak kolajen üretimini destekleyebilirsiniz. C vitamini kolajen sentezi için gereklidir, bu nedenle düşük veya eksik C vitamini seviyelerine sahip olmak kolajen üretiminin bozulmasına neden olabilir.

KOLAJEN TAKVİYESİ ALMANIN FAYDASI VAR MI?

Çalışmalar, kolajen takviyesi almanın birkaç fayda sağlayabileceğini göstermiştir.

Kollajen takviyelerinin en popüler kullanımlarından biri cilt sağlığını desteklemektir. Araştırmalar, kolajen takviyeleri almanın cilt sağlığı ve görünümünün belirli yönlerini iyileştirebileceğini düşündürmektedir.

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KOLAJEN TAKVİYESİ ALMADAN ÖNCE...

Vücudunuzun kolajen seviyelerini veya kemik sağlığını desteklemek için kolajen yemenize veya kolajen takviyeleri almanıza gerek olmadığını unutmamak önemlidir. Aslında, diyetinize yeterli miktarda yüksek kaliteli protein, D vitamini, kalsiyum, C vitamini ve çinko ekleyerek vücudunuzun kolajen yapmasına ve sağlıklı kolajen düzeylerini ve kemik dokusunu korumasına yardımcı olabilirsiniz.


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