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Söylenenler ses getirdi! Elon Musk, Twitter'ın CEO'su mu olacak?

06.05.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyarder girişimci Elon Musk'ın, ABD'li sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık teklifin ardından Twitter'ın geçici CEO'su olması bekleniyor. Konuya yakın bir kaynağın bu yönde söyledikleri ses getirdi.

Söylenenler ses getirdi! Elon Musk, Twitter'ın CEO'su mu olacak?

44 milyar dolara Twitter'ı satın almak için anlaşan Elon Musk, iddialara göre Twitter'ın geçici CEO'su olacak. Yani Twitter'ın CEO'su olarak kimi görevlendireceği merak konusu olan ünlü milyarder, bu koltuğa geçici süreliğine de olsa kendisini oturtabilir.

ELON MUSK TWITTER'IN GEÇİCİ CEO'SU OLACAK İDDİASI!

Konuya yakın bir kaynak, satın alma anlaşması için fonu temin etmeye bir adım daha yaklaşan Musk'ın şirketi devralma işlemi tamamlandıktan sonra Twitter CEO'luğunu geçici olarak yapacağını belirtti.

Elon Musk

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Dünyanın en zengin insanı Musk, ayrıca ABD'li elektrikli araç şirketi Tesla'nın CEO'luk görevini sürdürüyor ve The Boring Company ile SpaceX adlı diğer iki girişimin yöneticiliğini yapıyor.

ENDİŞE YARATTI, TESLA'NIN HİSSELERİ KAN KAYBETTİ

Musk'ın Twitter ile ilgilenmesinin onu Tesla'nın idaresinden alıkoyabileceği konusunda yatırımcıların endişelenmeleriyle elektrikli araç üreticisinin hisseleri dün akşam yüzde 8 düştü.

Öte yandan, Twitter'ın hisseleriyse dün yaklaşık %4 artışla 50.89 dolara çıkarak Musk'ın satın alma teklifindeki 54.20 dolarlık hisse fiyatına yaklaştı. (Reuters)

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