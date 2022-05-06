Söylenenler ses getirdi! Elon Musk, Twitter'ın CEO'su mu olacak?

44 milyar dolara Twitter'ı satın almak için anlaşan Elon Musk, iddialara göre Twitter'ın geçici CEO'su olacak. Yani Twitter'ın CEO'su olarak kimi görevlendireceği merak konusu olan ünlü milyarder, bu koltuğa geçici süreliğine de olsa kendisini oturtabilir.

ELON MUSK TWITTER'IN GEÇİCİ CEO'SU OLACAK İDDİASI!

Konuya yakın bir kaynak, satın alma anlaşması için fonu temin etmeye bir adım daha yaklaşan Musk'ın şirketi devralma işlemi tamamlandıktan sonra Twitter CEO'luğunu geçici olarak yapacağını belirtti.

Dünyanın en zengin insanı Musk, ayrıca ABD'li elektrikli araç şirketi Tesla'nın CEO'luk görevini sürdürüyor ve The Boring Company ile SpaceX adlı diğer iki girişimin yöneticiliğini yapıyor.

ENDİŞE YARATTI, TESLA'NIN HİSSELERİ KAN KAYBETTİ

Musk'ın Twitter ile ilgilenmesinin onu Tesla'nın idaresinden alıkoyabileceği konusunda yatırımcıların endişelenmeleriyle elektrikli araç üreticisinin hisseleri dün akşam yüzde 8 düştü.

Öte yandan, Twitter'ın hisseleriyse dün yaklaşık %4 artışla 50.89 dolara çıkarak Musk'ın satın alma teklifindeki 54.20 dolarlık hisse fiyatına yaklaştı. (Reuters)

