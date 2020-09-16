Söylentiler gerçek oldu: Apple şarj adaptörünü kaldırdı!

Apple Time Flies etkinliğini dün akşam gerçekleştirdi. Etkinlik Tim Cook'un deyimiyle Apple Watch ve iPad'e odaklandı. Önce Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı. Daha sonra ise 8. nesil iPad ve iPad Pro'ya yakın bir tasarıma kavuşan iPad Air görücüye çıktı. Fakat etkinlikte, gölgede kalan bir detay vardı. Bu detaya göre, Apple çevreye duyarlılık kapsamında şarj adaptörlerini kaldırdı.

APPLE KUTULARA ŞARJ ADAPTÖRÜ KOYMADI

Apple, etkinlikte Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'nin kutusundan bir şarj adaptörü çıkmayacağını açıkladı. Etkinlik sonrası Apple'ın internet sitesinde listelenen ürünlerin kutu içeriğine bakıldığında da şarj adaptörünün yer almadığı görüldü. Böylece iPhone 12 için ortaya atılan söylentiler, iPhone 12 öncesi Apple Watch serisinde gerçeğe dönüşmüş oldu. Peki bu bir ipucu mu?

iPHONE 12 İDDİALARI GÜÇLENDİ

iPhone 12 kutusundan şarj adaptörü çıkmayacak iddiası, Apple'ın son kararı ile birlikte iyice güçlendi. Zira Apple'ın Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'nin kutusundan şarj adaptörünü kaldırması iPhone 12 ailesinin de şarj adaptörsüz olarak geleceğinin bir nevi kanıtı. Apple'ın bu kararı ile istediği ise kullanıcıların eski adaptörlerini kullanmasını sağlayarak plastik atık sayısında düşüşe gitmek.

