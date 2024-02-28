'Söylentiler vardı, yıllar sonra gerçekleşti' Sular çekilince ortaya çıktı! Görmek için akın ettiler

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin gövde yüksekliğiyle en yüksek barajı Yusufeli'de enerji üretimi için ıslak testler sürerken feyezan tedbiri kapsamında baraj suyunun bir bölümü tahliye edildi. Suyun 30 metre çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan Tekkale köyündeki ev, okul ile yolların yanı sıra sarp kaya üzerinde yer alan Tekkale Köyü Kalesi de gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için köye gelenler su altında kalan hatıralarını yad etti.