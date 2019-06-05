İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, “23 Haziran'ı bir ideolojik kavgaya doğru götürecekler. 23 Haziran'ı Allah muhafaza kazandıklarından sonra da Türkiye'de bir siyasal iç kargaşa, Türkiye'nin iç istikrarını bozmaya yönelik bir hamleye doğru yönelecekler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy Trabzonlular Derneği'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

“BURASI BİR MEDENİYET ŞEHRİDİR"

Bayramlaşmanın ardından bir konuşma yapan Soylu, “Bugün Kılıçdaroğlu'nu bir ara ben televizyonda gördüm. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yanında duruyor. HDP'li Sezai Temelli de orada olmasa da o da o tarafta. İstanbul'un nasıl bir noktaya gelebileceği aşikardır. Burası bir medeniyet şehridir. Burası bir zenginlikler şehridir. Korkum şu, İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin istikrarına oyun kurarlar. Endişem odur" ifadelerini kullandı.

“HİLE NEREDE YAPILABİLİR…"

Soylu, “Diyorlar ki; bir zarf var içerisinde 4 pusula var. Birisi iptal ediliyor da diğeri neden iptal edilmiyor? Bizim zarfın içerisindeki 4 tane pusulanın masumiyetine itirazımız hiç olmadı. O pusulaların içerisi doğru. Ne zaman ki bunlar dışarı çıktı, işe o zaman hile karıştı. Arnavutköy'de CHP istediği kadar itiraz etsin sonuç değişir mi? Biz Kadıköy'de itiraz edelim sonuç değişir mi? Biz Bakırköy'de, Beşiktaş'ta itiraz edelim sonuç değişmez. Onlar Bağcılar, Beykoz'da itiraz etsinler sonuç değişmez. Hile nerede yapılabilir, birbirine yakın olan bir yerde. İstanbul'da birbirine yakın olan bir ilçe yok ki, orada oyun kurmaya çalışsınlar." şeklinde konuştu.