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Soylu: 31 Mart'ta bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 19:51 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK-Güven USTA(İSTANBUL)DHA-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan programının ardından Kartal'a geçti.

Gökhan ÇELİK-Güven USTA(İSTANBUL)DHA-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan programının ardından Kartal'a geçti. Bakan Soylu, Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti. Burada konuşan Soylu, "325 belediye meclis üyesinin PKK'nın ve HDP ile iltisaklı CHP'nin, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin listelerinden belediyelere yerleştirecekler. Belediye meclis üyeleri maaş almazlar. Toplantı başına huzur hakkı alırlar. 40 yıldır milletin huzurunu kaçıranlar huzur hakkı alacaklar. Bu 325 kişi arasında Apo'nun adına açlık grevi yapanlar, içlerinde polis ve jandarma karakollarına saldıranlar var. Hiç patlayıcı taşıyanlardan belediye meclis üyesi olur mu?" dedi.

"BU ÜLKENİN BAŞINA BİR TEHDİT GELMEDEN ONLARI ENGELLEYECEK ADIMLAR ATMAKLA GÖREVLİYİM"
Soylu, "Bir önceki akşam Fethullah Gülen'in havlayan bir iti var. Ekrem Dumanlı diye bir it var. O da diyor ki, 'Bu iktidarı da bu ittifakı da mağlup edeceğiz göreceksiniz' diyor. Şimdi, ben içimi dökmeye geldim. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur var. O huzursuzluk oraya geri mi gelecek. Ben İçişleri Bakanıyım, bu ülkenin başına bir tehdit gelmeden onları engelleyecek adımlar atmakla görevliyim" diye konuştu.

"BOYNUMUZU KANDİL'İN ÖNÜNDE EĞİK BIRAKMAYIN"
Terörle mücadele hakkında da konuşan Soylu, "DHKP-C diye bir terör örgütü var. Herkese musallat olurdu. Her yerde yöneticileri vardı. Ben özet söyleyeyim. DHKP-C'nin il ya da ilçelerde bir yöneticisi varsa ya ölüdür ya da tutukludur. Terör tarihinde ilk kez böyle bir durumdayız. Allah'a şükürler olsun. Sizden istediğimiz şudur, 31 Mart'ta bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın" ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAF)

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