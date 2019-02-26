SOYLU: 4.5 YIL ANAMIZDAN EMDİĞİMİZ SÜTÜ BİZİM BURNUMUZDAN GETİRİRLER

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

“Şimdi yerel seçimler… Bunu bir beka seçimi olarak görmeye gerek var mı? 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler, bu kadar basit. 4.5 yıl bizi perişan ederler. Türkiye önümüzdeki 4.5 yılda Allah izin verirse bu büyük sıçramasını gerçekleştirecektir."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da kadın seçmenlerle bir araya geldi. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki buluşmada bir konuşma yapan Bakan Soylu, “Buraya yazıyorum, Avrupa gün gelecek PKK ile mücadele bizden yardım isteyecek. Mahcup mahcup bize diyecekler ki 'gelin beraber bunlarla mücadele edelim bunlar terörist' diyecek. Keşke Amerika yakın olsa da biraz da oraya gitseler. Amerika görse dünyanın kaç bucak olduğunu" dedi.

“BUNLARI ŞIMARTIRSANIZ KASETİ TEKRAR BAŞA SARMAYA ÇALIŞIRLAR"

Bakan Soylu, “HDP hariç diğer partilere sesleniyorum. Geçen seçimde de söyledik, CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek, Saadet Partililere bütün partilere; bunları şımartma. Bunları şımartırsanız kaseti tekrar başa sarmaya çalışırlar. Bunlar ülkemize kayıptır, milletimize kayıptır. Bu da geleceğimize kayıptır" diye konuştu.