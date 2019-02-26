Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da kadın seçmenlerle bir araya geldi. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki buluşmada bir konuşma yapan Bakan Soylu, “Buraya yazıyorum, Avrupa gün gelecek PKK ile mücadele bizden yardım isteyecek. Mahcup mahcup bize diyecekler ki 'gelin beraber bunlarla mücadele edelim bunlar terörist' diyecek. Keşke Amerika yakın olsa da biraz da oraya gitseler. Amerika görse dünyanın kaç bucak olduğunu" dedi.

“BUNLARI ŞIMARTIRSANIZ KASETİ TEKRAR BAŞA SARMAYA ÇALIŞIRLAR"

Bakan Soylu, “HDP hariç diğer partilere sesleniyorum. Geçen seçimde de söyledik, CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek, Saadet Partililere bütün partilere; bunları şımartma. Bunları şımartırsanız kaseti tekrar başa sarmaya çalışırlar. Bunlar ülkemize kayıptır, milletimize kayıptır. Bu da geleceğimize kayıptır" diye konuştu.

“MAYIS AYINDAN SONRA DEĞİL DAĞLARDA TERÖRİST OLARAK GEZMEK KAFALARINI BİLE ÇIKARAMAYACAKLAR"

Soylu, “Şimdi insansız hava araçlarında bir şey çıkarttık. Bilesiniz ki, Mayıs ayından sonra değil dağlarda terörist olarak gezmek kafalarını bile çıkaramayacaklar. Bizim Türk mühendislerimiz, evlatlarımız kendi özgüvenlerini buldu. Türkiye'nin en büyük ve en önemli meselelerinden biridir. Cumhurbaşkanımız bu ülkede 21. asrın başından itibaren bir devrim gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

Süleyman Soylu, “Son 2 yılda PKK'nın belediyelerini aldık ya, bizim kayyumları getirdik. Neler yaptılar neler. Gecenin saat 1'ne kadar insanlar huzur içerisinde geziyorlar. Anneler çocuklarıyla, karı-koca birlikte, herkes, Güneydoğu'nun her yerinde… Artık haraç alan bir PKK yok, artık milletin huzurunu bozan bir PKK yok. Artık 13-14 yaşındaki kızları annesinin dizinin dibinden alıp o Murat Karayılan hayvanı ve Cemil Bayık hayvanına bir meze gibi sunan PKK yok. Onlar bizim çocuklarımız" şeklinde konuştu.