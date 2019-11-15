Soylu: ‘ABD Vatandaşı IŞİD Zanlısı Sınır Dışı Edildi’

Türkiye yabancı uyruklu IŞİD zanlılarını vatandaşı oldukları ülkelere geri göndermeye devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son olarak Yunanistan sınırında bir süredir bekleyen Amerikan vatandaşının kısa süre önce İstanbul’dan Amerika’ya gönderilerek sınır dışı edildiğini açıkladı.

39 yaşındaki Ürdün asıllı ABD vatandaşı Muhammed Darwis B. Yunanistan’ın ülkeye girmesine izin vermemesi nedeniyle 11 Kasım’dan bu yana Türkiye ile Yunanistan sınırındaki ara bölgede bekliyordu.

İçişleri Bakanı Soylu Cuma günü ayrıca iki Alman vatandaşı IŞİD zanlısının da sınır dışı edildiğini kaydetti. Soylu daha önce Türkiye’de Alman vatandaşı toplam 20 ‘Yabancı Terörist Savaşçı’ bulunduğunu ve bunların Almanya’ya gönderileceğini açıklamıştı.

Türkiye’den sınır dışı edilen Alman vatandaşı IŞİD'lilerin akıbeti Berlin’de siyasetçiler arasında günlerdir yoğun tartışmalara neden oluyor.

Türkiye hafta başından beri yabancı uyruklu IŞİD zanlılarını ülkelerine gönderiyor. Türkiye’nin Kıbrıs’taki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırıma hazırlanan ve IŞİD zanlılarını kabul etmekte isteksiz davranan Avrupa ülkelerinde Türkiye’nin bu adımı tartışmalara neden oluyor.