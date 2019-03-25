Soylu açıkladı: PKK ile bağlantılı adaylar açığa alınacak

S\u00fcleyman Soylu, "Muhalefetten 178 aday hakk\u0131nda PKK'dan adli i\u015flem var, 45'i hakk\u0131nda FET\u00d6'den, 4'\u00fc hakk\u0131nda a\u015f\u0131r\u0131 sol \u00f6rg\u00fctlerden, 4'\u00fc hakk\u0131nda DEA\u015e'tan" dedi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...PARTNER\u00dcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z fena frikik verdi! Bir de \u00fcst\u00fcne r\u00fczgar \u00e7\u0131k\u0131nca...Muhsin Yaz\u0131c\u0131o\u011flu Kahramanmara\u015f'ta an\u0131ld\u0131Can\u0131n\u0131 hi\u00e7e sayarak e\u015fya ta\u015f\u0131ma an\u0131, sosyal medyada payla\u015f\u0131ld\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum