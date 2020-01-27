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  4. Soylu: "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek."

Soylu: "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek."

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:22 | Son Güncelleme

Soylu: "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek."


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