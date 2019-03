Soylu: “Amerika da, Avrupa da söylüyor, PYD’yi destekliyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Terörü destekleyenin Allah belasını versin” sözleri üzerine, “Hile yapma, PKK’dan, PYD’den oy bekleyenin Allah cezasını versin de de millet ferahlasın. Kandil’in arkasında Amerika ve Avrupa var. Ne olursunuz 31 Martta bizim boynumuzu Kandil’in önünde eğik bırakmayın, bizi şu FETÖ şartlatanına güldürmeyin. İlk kez istim üzerindeyiz. 31 Mart’ta bize güç ve kuvvet verin” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Merinos AKKM’de yapılan toplantıya yüzlerce kişi katıldı. Salonda dolaşmadık masa bırakmaya Soylu, şehit aileleri ile selfie çektirdi. Soylu, toplantıya katılan ailelerin çocuklarına da oyuncak dağıttı ve kucaklayıp sarıldı.

Soylu, “Biz Gezi olayları olduğu zaman Türkiye’de 100 milyar dolar yatırımın kapısını açtık. Menderes’i asmasalar, 2023 yılına koyduğumuz hedefi 2000 yılında yakalayacaktık. Bizi birbirimize düşürmemiş olsalardı Türkiye etrafına kardeşlik götüren ülke olacaktı. Kandil’in arkasında kim var? Basbayağı Amerika var, basbayağı Avrupa var. Bize yapamazsınız diye özgüvenimizi alt üst etmeye çalışıyorlar. Zihnimize pelesenk etmişlerdi. Demişlerdi ki bizden adam olmaz. Milli takım 5 tane gol yediğinde bizden adam olmaz. Bir şey yapamadığımızda bizden adam olmazdı. İstedikleri şuydu; güçlü, zengin Türkiye olmasın. Kudretli Türkiye olmasın. Etrafındaki coğrafyayla ilgilenin Türkiye olmasın, ayakları mecalsiz olsun. Birbirlerine girsinler. Karşıya bakmasınlar. Zenginleşen Türkiye olmasın. Menderes’ten Özal’a kadar, Demirel’den Türkeş’e, Erbakan’a kadar kim kendilerine bir şey söylüyorlarsa en ağır hakaret ve iftiralarla terbiye etmeye çalıştılar. Kimini öldürdüler, kimini namusuyla imtihan etmeye çalıştılar. Bize öğretmeye çalıştılar ki, bizden adam olmaz. Biz o gün de adamdık. Biz bugün de adamız, yarın da büyük adam olacağız. Türkiye 21. asrın başından itibaren büyük devrimlerin altına imza atıyor.

Denizin altından tüneller geçmesini sağlayabilmek, yüksek hızlı trenlere ulaşabilmek, hastanelerde her bir insanın çektiği sıkıntıyı sadece yokluktan mı düşünüyoruz. Bize haddinizi, hukukunuzu bilin demekti. Siz ancak böyle yaşarsınız demekti. Hastane kapısında doktoru beş dakika görmek için bekliyorduk. Herkesin umudunu kestiği ülkeye, yatalak hastaya, doktor hemşire ayağına gelecek. Türkiye büyük devrimlerin altına imza attı. Büyüklerimiz geçmişte evde konuşurken doğu ve güneydoğunun makus talihi yenilmez derlerdi. Ben Hakkari’ye İçişleri Bakanlığı dönemimde 30 defa gittim. Doğuyu adım adım, ilçe ilçe gezmeye, sorunlarını bilmeye, huzur içinde başka anlayışı gerçekleştirmeye çalışmasına katkı koymaya gayret gösterdik. Babalarımızın o dönem söyledikleri zaman doğu ve güneydoğuda haklılardı. Hastane, doktor, okul öğretmen yoktu. İş yoktu. Yol yoktu. Üniversite yoktu. Türkiye o gün hayal edilemeyen devrimi bugün gerçekleştirdi. Doğu ve güneydoğunun her yerinde bugün okullar, öğretmen, hastane, doktor var. Doğu ve güneydoğunun her yerinde havalimanı var. Mezralara kadar sıcak asfalt, gençlik kültür merkezleri, kadın merkezleri var. Her yerinde üniversite var” dedi.

Kılıçdaroğlu’na cevap

“Terörle mücadele edeceğiz. Katı da olacağız. Ama milletimize hile yapmayacağız” diyen Soylu, “Dün Kılıçdaroğlu Bursa’ya geldi. Vatandaş soru sordu. Dediler ki; terör örgütünü destekliyorsunuz, PKK’ya destek veriyorsunuz. Teröristin Allah belasını versin dedi. Amerika da, Avrupa da söylüyo. PYD’yi destekliyor. Hile yapma. PKK’dan, PYD’den oy bekleyenin Allah cezasını versin de millet ferahlasın. Hangi şehit cenazesine giderseniz gidin, bir tanesinin gıkı çıkmıyor. Bu mücadeleden dolayı bunlara sesimizi çıkarmayacak mıyız? İyi, nasıl isterseniz öyle yaparsınız mı diyeceğiz? Her tarafta, Aydın’da verilecek her oy Eruh’a, Cizre’ye, Silopi’ye güç verecek. Burası sadece hünkârlar şehri değildir, burası aynı zamanda bütün Türkiye’nin coğrafyamızın maneviyatını kucaklayan güzel bir şehirdir. Sadece burası mı? Pervin Buldan, ‘40 yıllık mücadelemizi 31 Martta taçlandıracağız’ dedi. Kürt kardeşlerimizin tarihi 40 yıldır mı? 639 yılında İslamiyetle müşerreflendi Diyarbakır. Geçen oradaydık. Eğil’e gittik. Sabah 9’dan 3’e kadar program yaptık. Kemalettin Aydın eski milletvekilimiz, bütün tabloyu gördükten sonra, 25 bin insan Yenişehir’de 6-7 bin Ergani’de, Çınar’da, Eğil’de ay yıldızlı bayraklarıyla görüp, gecenin bir saatinde PKK’nın kontrolünde olan bir yerin, millet kıraathanesine döndüğü yerde, saatlerce gençlerin sorularını cevaplandırırken, ‘Kendimden de özür diliyorum. Sizin buraya niçin geldiğinizi anladım. Elinde ay yıldızlı bu insanlara sahip çıkmak için’ dedi. 35 büyük medeniyet var. Bunların şahitlikleriyle bu ülkenin yarınlarını heder edecek bir anlayışı nasıl ortaya koyarız? Nasıl oradaki çocuklarımızı kaptırırız? 13 yaşındaki çocuklara tecavüz ediyorlar. Murat Karayılan, Cemil Bayık’ın masasına o çocukları meze yapıyorlar. Biz Müslüman değil miyiz? Biz büyük bir törenin geleneğin evlatları değil miyiz? 700 teröriste düştü. Hiç merak etmeyin. Bugün doğu ve güneydoğunun her tarafında 24 saat huzur var. Hadi bakalım PKK haraç almaya gelsin!” diye konuştu.

Bu seçimin bir beka meselesi olduğunu ifade eden Soylu, “Onlar terörün, Kandil’in, PKK’nın vekili. İtiraz etmiyorlar. Bir tanesi PKK’nın vekili değilim demiyor. 2014 gibi bir seçime gitmiyoruz. 2009 gibi bir seçime gitmiyoruz. MHP il, AK Parti il başkanımız konuştular. Biz 2009’da beka demedik. 2014’te beka demedik. Bugün beka yoktur diyenlere cümlem var: Türkiye’de haberi olduğunu söyleyeceğim. Kimlerin bu tezgâhı kurmaya çalıştığını bu akşam televizyonda söyleyeceğim. Ama hiç birimiz, 15 Temmuz günü, erkekler cuma namazını kılarken, kadınlar ya işinde ya evinde bulunurken, akşamleyin bir hain grubunun, bir Amerikan uşağının Türkiye’yi bu noktaya getirebileceğini düşünebilir miydik? 15 Temmuzda beka meselesi yok muydu? 31 Martta eğer Türkiye siyasî olarak zafiyete girerse, doğu ve güneydoğuyu bilen kardeşiniz olarak söylüyorum, 6 yaşındaki çocukların eline taşı verir, kaymakam ve valilerin itibarını zedelerler. PKK ile beraber bizim coğrafyamızdaki terör örgütleriyle oyun kurulmaz. Oyun kuranlara sesleniyorum. Bu millete en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. Bu seçim 2004 seçimine benzemiyor. İçişleri Bakanlığı bütçesinde bir kadın milletvekili söz söyledi. Dedi ki, sizin işgal askerleriniz Hakkari, Şırnak, Mardin’de diye. Bizim evlatlarımıza şehit olan evlatlarımızın arkadaşlarına, işgal askeri, işgal polisi dediler. Ben lafı söyleyene değil, kim söyletmiş ona bakarım. Bugün çok büyük bir oyunla, tehlikeyle karşıyayız. 299 belediye meclis üyesini soktunuz. Bana az koydunuz diyorlar. Bütün ittifak partilerine koyduk diyorlar. Siz bizim belediyelerimizi görevden alırsınız ha! Siz onların dağa yardım, finans, adam göndermesini engellersiniz ha! Sizin büyükşehir meclisinize girelim de görelim. Selahattin Demirtaş, Türkiye’nin her tarafına Apo’nun heykellerini dikeceğiz dedi. Çok büyük fitne tohumu ekiyorlar. Bir şehit ismi verelim diye şu caddeye bir teklif gelirse, bizim de teröristimiz öldü diye isim verelim derlerse huzur ortadan kalkacaktır. Türkiye’nin 4,5 yılında sıçramasını istemiyorlar. CHP’liler, HDP’den gelen oya ihtiyaç yok diyebilirler mi?” diye sordu.