Soylu: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne PKK'yı bulaştırmayın

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bu seçimde ne CHP'nin, ne Saadet'in, ne İYİ Parti'nin, ne de bunların çimentosu HDP'nin belediyecilikle ilgili bir iddiaları söz konusu değildir. Onların amacı, bu seçimlerde belediyeleri merkezdeki siyasete payanda yapmak, bu yolla Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaktır. Belediyelerden güç alıp PKK'ya verecekler. Belediyelerden güç alıp Türkiye'yi Orta Doğu'ya, Müslüman coğrafyasına sırt çevirtecekler. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne PKK'yı bulaştırmayın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında bugün ilk olarak, Altındağ ilçesindeki Siteler Mobilyacılar Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Soylu, buradaki bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, başörtüsü yüzünden Türkiye'de kıyamet koparıldığını, şimdi başı örtülüsünün de başı açığının da Meclis'e girdiğini vurguladı.

'BU MİLLET ASALETLİ BİR MİLLETTİR'

Yarın tarihlerden 28 Şubat olduğunu belirten Bakan Soylu, "28 Şubat bin yıl sürecek' dendi. Bu millet sürdürdü mü, sürdürmedi. 50 gramlık oy pusulasıyla Tayyip Erdoğan'ı 2002'de iktidara getirdi. Millet, 28 Şubat'ı da, 28 Şubat'a getirilenlere de en güzel kapağı yaptı, geçti. Bu millet asaletli bir millettir. Bu gücümüze sizlerin destek vermesini istiyoruz" diye konuştu.

'BODRUM KATINDA BOMBA VAR MI, YOK MU DİYE KONTROL ETMEDEN EVE ÇIKMAZDIM'

Babasının iyi bir siyasetçi olduğunu ve onunla olan bir anısını hatırlatan Soylu, "İşin kolayını anlatmak için bana bir şey söyledi. Dedi ki 'Bizim duruşumuz nerdedir biliyor musun?' Ben de 'Nerdedir baba' dedim. 'Yerini kolay bulman için söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi nerdeyse biz onun karşısındayız' dedi. Çocukluğumdan beri bu laf benim kulağımdadır. Çok acılar çektirdiler. Babam beni sabahları gazete almaya gönderirdi. Döndüğümde, bodrum katında bomba var mı, yok mu diye kontrol etmeden eve çıktığımı hatırlamıyorum. Bu sebeple, biz bir daha bu günleri yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

SOYLU, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Soylu, daha sonra Altındağ ilçesindeki Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Cumhur İttifakı Gençlik Programına' katıldı. Burada coşkuyla karşılanan Soylu, gençlere teşekkür etti. Burada yaptığı konuşmada ise, yapılan saldırıların hepsini seçimle püskürttüklerini belirten Soylu, "Milletin iradesiyle, milletin oyunu istikrardan yana kullanmasıyla bütün bu zorlukları aştık. Sadece iki olayı bilek gücüyle yendik. Bunlardan biri, 15 Temmuz. 15 Temmuz'da sahaya indik ve tepelerine bindik. Diğeri de terörle mücadeledir. Hiçbirisine acımıyoruz, evlatlarımızın yaptığı silahlarla, İHA'larla, evlatlarımızın kahramanlığıyla soğuk demiyoruz, 5 metre kar demiyoruz, dağ tepe demiyoruz, bunların inlerine giriyoruz" diye konuştu.

'FARE GİBİ SAKLANMIŞLARDI, KUZU KUZU ÇIKTILAR'

Soylu, dün İstanbul'da gerçekleştirilen DHKP/C operasyonunu ile ilgili, şunları söyledi:

"Televizyonlarda gördünüz, dün bir operasyon daha yaptık. İstanbul'da DHKP-C'lileri şehrin merkezinde, inlerinde bastık. Ekranlarda, o elebaşlarının nereden çıktıklarını görmüşsünüzdür. Güya gizli bölmelere, özel yerlere, fare gibi saklanmışlardı, kuzu kuzu çıktılar. Biz FETÖ operasyonu yaptığımız zaman o mekanlarda da böyle gizli yerler buluyoruz. Şimdi size soruyorum, doğru iş yapan, legal iş yapan adamların böyle tünellerde işi olur mu. Peki şimdi CHP'ye soruyorum, yasal bir siyasi partinin, bu tip örgütlerle işi olur mu. Hapishanelerde ziyaretine gider mi. Avukatlığını yapar mı. Polis bunlara müdahale ederken zehir zemberek açıklama yapar mı. DHKP-C dediğiniz zaman Türkiye'de kiralık katiller örgütüdür. Şehit savcımız Selim Kiraz'dan tutun daha birçok insanımızın, hayatını elinden almış örgüttür. Bir ülkenin ana muhalefet partisinin böyle bir örgüte düşkünlüğü olabilir mi. Ama bizimkisinin var. Bilmeyen bilsin, Figen Yüksekdağ, Kandıra Cezaevi'nde PKK'dan yatmıyor, başka bir şeyden yatıyor. Bir canlı bomba eylemi yaparken parçalanan teröristin mezarı başında anma etkinliğini yapıp, ağıtlar dizmekten yatıyor."

'TÜRKİYE'Yİ ORTA DOĞU'YA, MÜSLÜMAN COĞRAFYASINA SIRT ÇEVİRTECEKLER'

Bakan Soylu, bugün Cumhur İttifakı'nın karşısında kurulmuş şer ittifakının alenen terörle yan yana durduğunu vurgulayarak, üç kuruşluk oy için, iki tane belediye başkanlığı için teröre moral verdiğini ve borazanlığını yaptığını belirtti. Soylu, "Bugün bir araya geldik çünkü bugün Türkiye'de partilerin çok ötesinde bir mücadele vardır. Bugün seçimin tarafları şu veya bu parti değildir. 31 Mart yerel seçimi, bu milletin istikrarını, refahını, huzurunu, kardeşliğini dert eden evlatlarıyla bunlardan rahatsız olanların, PKK'yı, FETÖ'yü, DHKP-C'yi kendine yoldaş edinenlerin arasında geçecek seçimdir. Çok net ve açık. Bu seçimde ne CHP'nin, ne Saadet'in, ne İYİ Parti'nin, ne de bunların çimentosu HDP'nin belediyecilikle ilgili bir iddiaları söz konusu değildir. Onların amacı, bu seçimlerde belediyeleri merkezdeki siyasete payanda yapmak, bu yolla Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaktır. Belediyelerden güç alıp PKK'ya verecekler. Belediyelerden güç alıp Türkiye'yi Orta Doğu'ya, Müslüman coğrafyasına sırt çevirtecekler. Belediyelerden güç alıp, sınırımızın altında olan bitene gözümüzü yumar bir hale getirecekler. Bunların hiçbirinin derdi yol yapmak, park yapmak, gençlere istihdam sağlamak değildir. Varsa yoksa Tayyip Erdoğan, varsa yoksa milli irade, varsa yoksa 15 Temmuz'un rövanşını alabilmek. Tek dertleri budur, kıskançlıkları budur, hırsları budur" diye konuştu.

'BUNLARIN HEDEFLERİ ANKARA'DIR'

31 Mart'tan sonra Türkiye'nin önünü kimsenin tutamayacağına vurgu yapan Süleyman Soylu, "Bunların hedefleri Ankara'dır, bu kadar net ve açık. Bunu ilk kez söylüyorum. Ankara'da bu mağlubiyeti Cumhur İttifakı'na tattırmak için topyekun çullanıyorlar. Her türlü bel altı muameleyi burada gerçekleştirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bütün dünya ajanslarına 'Cumhur İttifakı Ankara'da kaybetti' diye, onların ve terör örgütlerinin iştahını kabartacak bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar. HDP ile kol kola giriyorlar. Biz ne güzel açık açık AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi bir araya geldik, salonlarda toplantı yapıyoruz. Madem HDP'den PKK'dan bu kadar destek alıyorsunuz, Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu oturun onlarla beraber bizim yaptığımız gibi millete açık, şeffaf toplantılar yap da boyunun ölçüsünü görelim" değerlendirmesini yaptı.

'ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE PKK'YI BULAŞTIRMAYIN'

Soylu, konuşmasının sonunda, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 'Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da da AK Parti ile MHP'yi kaybettireceğiz' sözünü hatırlatarak, şunları söyledi:

"İstanbul'da ve Ankara'da kullandığımız oy, Silopi'ye selam olacak'. diyor. 'Aynı oyu kullanacağız ve buradan kazandıracağız ve bu rövanşı alacağız'. Neyin rövanşını alacaklar. Evlatlarımızın yaptığı mücadelenin rövanşını alacaklar. 6-7 Ekim'de yaktılar, yıktılar onları devam ettirecekler. Çukur operasyonlarının rövanşını alacaklar. Bunlara bu rövanşı vermemek lazım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne PKK'yı bulaştırmayın. Bu kadar açık ve net."