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Soylu Avrupa ve ABD'yi PKK'yı Desteklemekle Suçladı

27.01.2021 23:40 | Son Güncelleme:
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Soylu Avrupa ve ABD'yi PKK'yı Desteklemekle Suçladı

Bolu'da düzenlenen ‘‘Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı’’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘‘PKK’nın arkasında Amerika'nın, Avrupa'nın olduğunu hepimiz biliyoruz’’ dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin yakın zamana kadar arkasında "uluslararası güçlerin desteğinin" bulunduğu terör saldırıları karşısında ‘‘kanı yerde kalmayacak’’, ‘‘bıçak kemiğe dayandı’’ gibi klasik söylemler kullandığını ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle yeni bir stratejinin izlendiğini söyledi.

Bolu'da düzenlenen ‘‘Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı’’nda konuşan İçişleri Bakanı, PKK’ya yönelik operasyonların sonuç verdiğini ve örgüte katılımların geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde çok azaldığını ifade etti.

Soylu, ‘‘Bugün Türkiye'de terör örgütü PKK'nın sayısını 320'nin altına kadar düşürdük. 2020 yılında terör örgütüne katılım 53’e düştü, önlemlerimiz sayesinde yaz-kış operasyonlarımız devam ediyor. Eren-5'e başladık, mağara mağara giriyoruz. Bulacağız ve onları imha edeceğiz. Burada hiçbir tedirginliğimiz söz konusu değildir. Türkiye içerisinde vücut bulduramadıkları, güç veremedikleri PKK terör örgütüne, Irak'ın kuzeyinde ve aynı zamanda Suriye'de uluslararası destekle güç verdirmeye çalışıyorlar. Arkasında Amerika'nın, Avrupa'nın olduğunu hepimiz biliyoruz. Eskiden Türkiye'de olan terör kamplarını Suriye'de kurduklarını, oradaki aileleri tehdit edip o ailelerin çocuklarını PKK/PYD terör örgütüne kattıklarını, onlara uluslararası sistemden gelen aylıklarını verdiklerini hepimiz biliyoruz’’ dedi.

Soylu: ‘‘Türkiye büyüdükçe, zenginleştikçe Türkiye'yi terörle sınayacaklardır’’

Türkiye’ye yönelik tehditlerin gelecek dönemde artarak süreceğini belirten İçişleri Bakanı, toplantıda yer alan emniyet görevlilerine uyanık olmaları çağrısında bulundu.

Soylu, ‘‘Türkiye'yi çekemeyen ve hazmedemeyenler tehditlerini alenen sürdürecek. O yüzden siz uyumayacaksınız arkadaşlar. Türkiye büyüyecek. Sizin göreviniz; bu tehditleri bertaraf edecek aklı, gücü, cesareti, istihbari gücü en üst seviyeye çıkarmaktır. Türkiye büyüdükçe, zenginleştikçe, ürettikçe, eğitim seviyesi, medeniyetini bütün dünyaya yayma kabiliyeti, ilgi alanları etki alanlarına dönüştükçe Türkiye'yi terörle sınayacaklardır. Anadolumuza, Türkiyemize karşı kurulan oyunlar ve kumpaslar, terörle imtihan etmelerinin tam göbeğinde bulunuyoruz’’ dedi.

Önceki gün Esenyurt’taki HDP binasına yapılan polis baskınında çok sayıda terör örgütüne ait poster bulunduğuna dikkat çeken İçişleri Bakanı, ‘‘Benim kaymakamıma, yargıcıma militan diyenlere bir tek cümle kurdular mı? Hiç Esenyurt’taki terör manzaralarından bahsettiler mi?’’ diyerek CHP’yi eleştirdi.

Erdoğan: ‘‘2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır’’

Ana muhalefet partisine benzer bir tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, CHP’yi beşinci kol faaliyetinde bulunmakla suçladı.

Erdoğan, ‘‘Terör örgütünün şehir eşkıyalarına ‘arkadaş’ diyenler bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca ‘militan’ iftirası atıyor. Bunun adı siyaset değil siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir. CHP Genel Başkanı akla hayale gelmedik iftiralarla AK Parti'ye saldırmaktadır. Bizzat eski cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezi haline dönmüş durumdadır. Bölücü örgütün uzantılarıyla kurduğu ittifaktan dolayı CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. 2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır’’ diye konuştu.

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