Soylu: Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında öldürücü uyuşturucu haplar üretiliyor (2)

'İLK KEZ SÖYLÜYORUM; AMERİKA, KARAYILAN'A ZEHİRLİ SİLAH VERMİŞ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, AK Parti Seçim İrtibat Bürosunun açılışına katıldı. Açılış öncesi toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadele ve terör konularında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Ben sırtımı PKK'ya, PYD'ye dayadım, diyen bir kadın vardı hatırlıyor musunuz? Şimdi ona, 4 tane duvar verdik, 'İstediğine daya' dedik. Kötü mü dedik? Amerika Murat Karayılan'a zehirli silah vermiş. İlk kez söylüyorum bunu Türkiye'de. Zehirli silah. Yanına birisi giderse, zehirli silahı atsın da karşısındakini öldürsün diye. Hadi 'yok' desinler. Bakın büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Size yalvarıyorum, bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğdirmeyin."

'DAĞLARDA 700 TERÖRİST KALDI'

Bakan Soylu, yürütülen operasyonlar neticesinde teröristlerin kafalarını çıkaramadığını, fare gibi saklandıklarını belirtti. 1990 ile 2000 yılları arasında, dağlarda 15 bin teröristin bulunduğunu kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Şimdi 700 kaldı, saklandılar. 700'ü de kafalarını çıkardığı an keseceğiz, hiç merak etmeyin. Kafalarını çıkaramıyorlar. Fare gibi, sıçan gibi kaçıyorlar. Şimdi teröristin ayağına basıyor muyuz? Uyuşturucu satıcısının ayağına basıyor muyuz? FETÖ'nün ayağına basıyor muyuz? PKK'nın ayağına basıyor muyuz? DEAŞ'ın ayağına basıyor muyuz? Türkiye'ye kumpas kurmaya çalışanların ayağına basıyor muyuz? Cumhur İttifakı işte bunun için kuruldu. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte güçlü bir şekilde geleceğe uzanması için kuruldu. İnşallah bu güçle beraber, önümüzdeki 4,5 yılda hep birlikte daha kuvvetli daha güçlü adımlar atacağız."

'HAKKARİ'DE DİK YÜRÜDÜM'

Geçen hafta Hakkari'ye gittiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Sokaklarında dik yürüdüm. Oradaki kardeşlerim de artık sokaklarda dik yürüyor. Anneler, babalar çocuklarıyla beraber gecenin saat 1'ine kadar PKK'nın musallat olmadığı, dükkanlardan haraç almadığı, insanları tehdit edemediği, herkesin huzurla geleceğe baktığı bir Türkiye var. En ufak bir şey yaptıkları zaman gereğini yerine getiriyoruz" dedi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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