HABER

Soylu: Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında öldürücü uyuşturucu haplar üretiliyor (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 23:33 | Son Güncelleme

'POLİSİME TACİZ İFTİRASI ATIYORLAR' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine 'Allah belanı versin’ diyen CHP’li Mehmet Bekaroğlu’na Yozgat’tan cevap verdi.

Soylu: Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında öldürücü uyuşturucu haplar üretiliyor (4)

'POLİSİME TACİZ İFTİRASI ATIYORLAR'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine 'Allah belanı versin’ diyen CHP’li Mehmet Bekaroğlu’na Yozgat’tan cevap verdi. Yozgat’ta, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Soylu, düzenlenen toplantıda, "Aynı diller yine söylenmeye başlamış. Birkaç gündür benim, görevini yapan polisime taciz iftirası atıyorlar. Tacizci olsa ilk önce biz müdahale ederiz. Karga tulumba almış, direnmiş. Kardeşim ne olursun direnme diye de söylemiş" dedi.
Polis memurunun görevini yaptığını ifade eden Bakan Soylu, "Almış getirmiş, arabanın içine koymaya çalışırken, o arada ters bir hareket yapmaya çalışınca eli farklı bir yere gidip onu oradan arabaya itmeye çalışıyor. Allah’ınızı severseniz, ben ne demişim, görevini yapmaya çalışan bir adam. Böyle bir şey olsa biz buna karşı çıkarız. Ama bir insan görevini yaparken görevini yapması eleştirilir mi. Bir milletvekili, bir İçişleri Bakanına, Allah belanı versin der mi? Ne demişim, bu aile proje bir aile demişim. Babası FETÖ'den ihraç, kızı DHKP-C'den yıllardır takip ediliyor. Bu eylemi yapan kişi de TAYAT denilen aşırı sol örgüt ve esas itibariyle yıllarca cezaevleri üzerinden bu ülkede bir şeyler oluşturmaya çalışan aynı zamanda da aşırı sol örgüt mensubu. Bir de ilahiyat fakültesinde okuyor. Bu bir oyun. Bu bir tezgah değil de nedir. Bu iftiralarla güya bizi susturup, yerel seçime başka bir kılıf bulmaya çalışacaklar. Çünkü projeleri yok, belediyecilikleri yok, PKK ile ittifaklarını saklayacak bir şeyleri yok. Demişler ki 'Görüntüleri izleyince kanım dondu.' Yarım salise bil değil, arabanın içerisine götürünce bir polisi tacizci yapmak, karşı karşıya bırakmak hangi vicdana, hangi ahlaka sığar" diye konuştu.
Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Demişler ki, ‘Görüntüleri izleyince kanım dondu.’ Kanın dondu öyle mi? Bu nasıl kandır ki; PKK’lı terörist, kaçırdığı 13 yaşındaki erkek çocuğa tecavüz edince donmuyor da, üç tane DHKP-C’liye müdahale eden polis görüntüsüyle donuyor. Elimizde teslim olan çocukların ifadeleri var. 13 yaşında erkek çocuk, mağarada yaşça büyük teröristlerce tecavüze uğruyor, konuşmasın diye de infazla tehdit ediliyor. Hatta aynı muamele başına gelen bir başka çocuk örgütün sözde hapishanesine tıkılıyor. Onların yaptıkları, taciz tecavüz olmuyor. Güya milletvekilisin, bir taraftan o eski Diyarbakır Barosu başkanı olan Avukat Sezgin Tanrıkulu, bir taraftan Mehmet Bekaroğlu. Mehmet Bekaroğlu denen adam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Kefere Kemal' dedi. Kemal Atatürk'ün partisinde siyaset yapıyor. Ona söz söylemeyecekler; ondan sonra gelecek, bu adamın İçişleri Bakanına ‘Senin Allah Belanı Versin’ dediği lafı gelip bu ülkede alkışlayacaklar. Böyle bir şey var mı? Hangi vicdana sığar. Bu ikisi, Sezgin Tanrıkulu ile Mehmet Bekaroğlu, bir gün PKK'nın tecavüz ettiği çocukları dile getirdi mi. PKK'nın annesinin dizinin dibinden alıp, Murat Karayılan'ın masasına koyup meze yaptığı çocuklarla ilgili tek bir söz söyledi mi? Tek bir PKK, tek bir terör örgütü eleştirileri var mı? Yazıklar olsun. Bunlar, ne aldıkları oyun kıymetini, ne ettikleri yeminin gereğini, asaletini, gazi meclis çatısının ne anlama geldiğini bilmeyen fersude insanlardır."

FOTOĞRAFLI

Soylu: Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında öldürücü uyuşturucu haplar üretiliyor (4)

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi! Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Seçimlerde istiklalinize ve istikbalinize oy vereceksinizCumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Seçimlerde istiklalinize ve istikbalinize oy vereceksiniz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dan Alanya’da MHP seçim merkezine ziyaretDışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dan Alanya’da MHP seçim merkezine ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

Yeni Meclis Başkanı kim olacak? AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.