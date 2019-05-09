Soylu: Ben hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı hakkında, "Ben, İstanbul’da hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim. Demokrasiyi beğenmeyenler, kendi oyu ile bizi birbirine eşit kılmayanlar, sosyal medyandan tezahürat üretiyor. Oyu sosyal medya kullanmıyor, vatandaş kullanıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Seğmen Konağı'nda yapılan iftara Bakan Soylu'nun yanı sıra Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve çok sayıda davetli katıldı. Soylu, iftar yemeği sonrasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçmişte bugünkünden çok daha büyük problemleri atlattığını belirterek, "Ne kadar farklı saflara savrulsak da, vatan denı̇ldı̇ğı̇nde yı̇ne bu sofralardakı̇ gı̇bı̇ bı̇r araya gelı̇yoruz. Bunları anlatmamda kı̇ muradım şudur; Bugün ülke gündemı̇nde, sı̇yaset sahnesı̇nde sı̇zlerı̇n de takı̇p ettı̇ğı̇ bı̇rtakım tartışmalar yaşıyoruz. Bunlardan sakın moralı̇nı̇z bozulmasın. Sı̇stem ı̇şledı̇ğı̇ müddetçe, hukuk süreçlerı̇ ı̇şledı̇ğı̇ müddetçe, bütün engeller aşılır. Asıl önemlı̇ olan, tartışmaları gerı̇de bırakabı̇lecek çözümler üretmektı̇r. Türkı̇ye, bundan çok daha şı̇ddetlı̇ yüksek sesli sı̇yası̇ gündemler yaşamıştır" diye konuştu.