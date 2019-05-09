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Soylu: Ben hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 00:14 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı hakkında, "Ben, İstanbul’da hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı hakkında, "Ben, İstanbul’da hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim. Demokrasiyi beğenmeyenler, kendi oyu ile bizi birbirine eşit kılmayanlar, sosyal medyandan tezahürat üretiyor. Oyu sosyal medya kullanmıyor, vatandaş kullanıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Seğmen Konağı'nda yapılan iftara Bakan Soylu'nun yanı sıra Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve çok sayıda davetli katıldı. Soylu, iftar yemeği sonrasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçmişte bugünkünden çok daha büyük problemleri atlattığını belirterek, "Ne kadar farklı saflara savrulsak da, vatan denı̇ldı̇ğı̇nde yı̇ne bu sofralardakı̇ gı̇bı̇ bı̇r araya gelı̇yoruz. Bunları anlatmamda kı̇ muradım şudur; Bugün ülke gündemı̇nde, sı̇yaset sahnesı̇nde sı̇zlerı̇n de takı̇p ettı̇ğı̇ bı̇rtakım tartışmalar yaşıyoruz. Bunlardan sakın moralı̇nı̇z bozulmasın. Sı̇stem ı̇şledı̇ğı̇ müddetçe, hukuk süreçlerı̇ ı̇şledı̇ğı̇ müddetçe, bütün engeller aşılır. Asıl önemlı̇ olan, tartışmaları gerı̇de bırakabı̇lecek çözümler üretmektı̇r. Türkı̇ye, bundan çok daha şı̇ddetlı̇ yüksek sesli sı̇yası̇ gündemler yaşamıştır" diye konuştu.

Türkiye’nin askerı̇ darbelerle karıştığını, siyasetçilerini, gençlerini karanlık tezgahlara feda ettiğini belirten Soylu, şunları söyledi:

"Bı̇r şekı̇lde ayakta kalmayı başardık. Hepsı̇nı̇n arkasında dışarıdan ı̇thal zı̇hnı̇yetler vardı. Hepsı̇nı̇n arkasında yabancı fitne odaklarının, lobı̇lerı̇n, locaların adamları vardı, hala da varlar. İsı̇m değı̇ştı̇rdı̇ler, FETÖ oldular, PKK oldular, başka yapılanmalar oldular. Ama bı̇z çok şükür, yı̇ne yan yanayız, yı̇ne aynı sofranın etrafındayız."

'OYU SOSYAL MEDYA KULLANMIYOR, VATANDAŞ KULLANIYOR'

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı hakkında konuşan Soylu, hayatı boyunca bu kadar şaibenin bir arada bulunduğu bir seçim görmediğini belirterek, "İstanbul'da seçime gideceğiz, buradan duanıza ve desteğinize ihtiyacımız var. Ben İstanbul’da hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim. Demokrasiyi beğenmeyenler, 'ben sandığa niye oy vereceğim' diye gitmeyenler, kendi oyu ile bizi birbirine eşit kılmayanlar sosyal medyandan tezahürat üretiyor. Oyu sosyal medya kullanmıyor, vatandaş kullanıyor. Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz ve seçimi kazanım Tayip Erdoğan’ın önderliğinde 5 yıl hizmet etmiş olacağız" diye konuştu.

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