Soylu: Bizim Yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdır

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu katıldığı iftar programında, "Bizim yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdır. O neredeyse biz onun karşısındayız." derken Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'da iftar yapacağına Ankara'da işine baksın" sözlerine “Benim her halde içişleri bakanı olduğumu unuttu, İstanbul'dan da sorumlu olduğumu unuttu. Biz Türkiye'nin her tarafından oluruz Sayın İmamoğlu" şeklinde yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de bulunan özel bir otelde iftar programına katıldı. İçişleri bakanının iftar programına katıldı.

"BİZİM YERİMİZ CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN TAM KARŞISIDIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Babamın bana bir lafını hatırlıyorum. Dönem dönem de televizyonlarda söylerim. Bizim yerimiz neresidir biliyor musunuz? Bizim yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdır. O neredeyse biz onun karşısındayız. Çünkü yıllarca bu memleketi üstü açık bir bakışla, elitist bir bakışla ve aynı zamanda 'siz anlamazsınız' diyen bir bakışla beraber başka bir noktaya getirdiler. İktidarlarsa ötekileştirdiler. Muhalefetse bizi beğenmediler, yıllarca vesayet sistemiyle iktidarları gizli elinde tuttular. Ne zaman vesayet sistemi ellerinden gitti, bu sefer oyunu bozmaya, evi yıkmaya ve Türkiye'nin dışında ne kadar unsur varsa onlarla işbirliği yaparak bu ülkenin huzurunu kaçırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Onlar için kimlik ve anlayış hiçbir zaman önemli olmadı. Yaptıkları tek şey, kendileri dışında bu ülkeyi kimsenin yönetmesine reva görmemeleri oldu." İfadelerini kullandı.