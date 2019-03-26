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Soylu: Bu seçim Türkiye'nin 4 buçuk yılına güç verme seçimidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 16:37 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de vatandaşlarla buluştu.

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de vatandaşlarla buluştu. Seçimlere kısa bir süre kaldığını ifade eden Soylu, "Bu seçim, Türkiye'nin 4 buçuk yılına güç, kuvvet verme seçimidir" dedi.
Bağcılar programının ardından Sultangazi'ye geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultançifliği Merkez Cami önünde düzenlenen mitingde konuştu. Son 16 yıldır Türkiye'nin terörle mücadele konusunda önemli adımlar attığını söyleyen Soylu, artık Türkiye'nin bugün parmak sallanan ülke olmadığını belirterek, "Türkiye bugün huzur içinde. Bugün güneydoğuda, doğuda bir anne çocuğunu yanına alıp gezebiliyor. Artık öyle PKK gelecek, milletten haraç alacak, artık öyle bir şey yok. Recep Tayyip Erdoğan büyük bir devrim yaptı. Ben de burada yaşadım. Ailemiz evde sohbet ederken hep, 'Doğu ve güneydoğunun makus talihi asla yenilmez' derdi. O zaman yoksulluk vardı, okul yok, hastane yok, öğretmen yok, havalimanı yok, üniversite zaten hak getire. Şimdi Allah'a hamd olsun, Tayyip Erdoğan ve Türkiye doğu ve güneydoğunun makus talihini yenmiştir." dedi.
Soylu, "DHKP-C terör örgütünün Türkiye'nin her yerinde yöneticileri vardı. Özet bilgim şu, bu yöneticilerin tamamı Türkiye'de ise, yurtdışına kaçmadıysa ya ölüdür, ya tutuklu. İlk kez böyle bir zaman dilimi içerisindeyiz" diye konuştu. Türkiye'nin kısa bir süre sonra sandık başına gideceğini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu seçim, Türkiye'nin 4 buçuk yılına güç, kuvvet verme seçimidir. 50 yıldır bu ülkede seçimin 4 buçuk yıl olmadığı bir dönem olmadı. İlk kez bu süreci yaşayacağız. Herkes işine bakacak. Cumhurbaşkanı 4 buçuk yıl seçimsiz işine bakacak. Bakanlarımız işine bakacak. Belediye başkanları, devlet adamları, esnaf, memur işçi işine bakacak. Türkiye geleceğe ve yarınlara güçlü bir şekilde adım atacak" şeklinde konuştu.
(FOTOĞRAF)

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