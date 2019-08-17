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Soylu: Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 04:58 | Son Güncelleme

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANISINA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ Marmara Depremi'nin 20'nci yılında Yalova'da gündüz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı program, gece afetin meydana geldiği saat 03.02'de düzenlenen anma etkinliği ile devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde konuşmaların ardından Bakan Soylu ve protokol üyeleri, Gazipaşa Caddesi boyunca 17 Ağustos Deprem Anıtı'na kortej eşliğinde yürüdü.

Soylu: Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik (2)

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANISINA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ
Marmara Depremi'nin 20'nci yılında Yalova'da gündüz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı program, gece afetin meydana geldiği saat 03.02'de düzenlenen anma etkinliği ile devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde konuşmaların ardından Bakan Soylu ve protokol üyeleri, Gazipaşa Caddesi boyunca 17 Ağustos Deprem Anıtı'na kortej eşliğinde yürüdü. 17 Ağustos Deprem Anıtı'nda düzenlenen anma programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Marmara Bölgesi'nde yaşanan büyük felakette hayatını kaybedenler için dua okundu. Depremzedelerle birlikte oturan ve bir süre sohbet eden Bakan Soylu, programın ardından depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara çiçek bıraktı. Deprem döneminde çekilmiş fotoğrafların yer aldığı sergiyi de inceleyen Soylu, 17 Ağustos Deprem Anıtı'nda toplanan vatandaşlarla vedalaşarak Yalova'dan ayrıldı.

Semih ŞAHİN- Süheyla GÖZDERELİLER- Mehmet İNAN/YALOVA, (DHA)-

Soylu: Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik (2)Soylu: Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik (2)Soylu: Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik (2)Soylu: Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik (2)

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