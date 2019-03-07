HABER

Soylu, Büyükçekmece'de halka hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 15:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Şimdi bizim sayabildiğimiz 299 HDP ve PKK iltisaklı adamı CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi listelerinden koyuyorlar. Doğu ve Güneydoğu'da bizim tasfiye ettiğimiz PKK'yı, büyükşehirlerde yaşam tüneliyle yeniden hayata bağlamak istiyorlar. Buna müsaade etmeyin"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi bizim sayabildiğimiz 299 HDP ve PKK iltisaklı adamı CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi listelerinden koyuyorlar. Doğu ve Güneydoğu'da bizim tasfiye ettiğimiz PKK'yı, büyükşehirlerde yaşam tüneliyle yeniden hayata bağlamak istiyorlar. Buna müsaade etmeyin." dedi.

Büyükçekmece Merkez Camisi önünde vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Soylu, terör sorununa değinerek, bu coğrafyada kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi eleştiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Sezai Temelli diyor ki, 'Kürdistan'da biz kazanacağız.' Kürdistan neresi ki? 'Batı'da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Muğla'da... Burada verilen oylar, Cizre'ye, Silopi'ye, Eruh'a selam söyleyecek, güç, kuvvet verecek.' diyor. 'Biz maskelerimizi taktık, nifak tohumlarını ekeceğiz, planımızı, projelerimizi gerçekleştirdik, 31 Mart'tan sonra gereğini yerine getireceğiz.' Ne dediğini anlamıyor muyuz yani. 24 Haziran'da 'Bunlara taşıyıcı annelik yapmayın CHP'liler' dedik. Yaptılar mı, Meclis'e getirdiler mi? Ben İçişleri Bakanı olarak sorumluyum. Bir taraftan Bedirhan bebeğin ölümünden sorumluyum, 6 aylık bebeğini annesinin eşinin yanına bırakıp, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te ilayı kelimetullah için, bayrak için, ezan için canını feda etmeye hazır olan evlatlarımıza karşı sorumluyuz."

Terörle mücadeleye ilişkin bilgiler de paylaşan Soylu, dağdaki terörist sayısının 15 binden 700'lere indiğini, son 2 yılda 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Soylu, uyuşturucu ile mücadele, sigara kaçakçılığı alanında da önemli mesafeler aldıklarını vurguladı.

- "İstanbul şu anda Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden birisi"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul'un güvensiz bir şehir olduğu" yönündeki sözlerine tepki gösteren Soylu, şunları aktardı:

"İstanbul'un güvenli şehirler arasında 73. olduğunu söylemiş. Herkes bildiği işe karışsın. İstanbul'da 2017 yılında toplam evden hırsızlık 78'di. 2018 yılının sonunda 57'ye düşürdük. 2019'un ilk 2 ayında ise şu anda 45. Yüzde 50'lerin üzerinde bir azalma ortaya koyduk. İstanbul'da 2014 yılında 650, 2015 ve 2016'da 600'ün üzerinde terör olayı oldu. 2018'de sadece 33 tane oldu. İstanbul şu anda Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden birisi haline geldi. Asayiş olaylarında 29. sırada. Türkiye'nin en kalabalık şehri. Bir taraftan 5 bin bekçi verdik. Şu ana kadar 14 bin polis takviyesi yaptık, jandarma takviyesi yaptık. Trafikte 2017 yılında 544 kişi hayatını kaybetti, 2018 yılında 443 kişi. Daha da azaltacağız."

Ekrem İmamoğlu'nun bilmediği işlere karışmaması gerektiğini ifade eden Soylu, "Sadece İstanbul'da değil, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Mardin'de kuş uçurtmuyoruz. 24 saat ülkemin her tarafında huzur var." dedi.

Gelinen noktada huzur ve güvenin devamı için Büyükçekmecelilerden kendilerine güç vermesini isteyen Soylu, 31 Mart akşamı bir zafiyet görülmesi halinde terör örgütü mensuplarının harekete geçeceklerini ifade etti.

- "CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yapmaktadır"

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, PKK'ya taşıyıcı annelik yapmaktadır" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Amerika ekonomik olarak saldıracak, alttan bu zillet ittifakı bunu toplayacak. Bizler sadece Büyükçekmece Belediyesini kazanmak için mi huzurunuzdayız? Ülkenin geleceğini tehlikeye atmak istiyorlar. Onu engelleyebilmek için istim üzerindeyiz. Şimdi bizim sayabildiğimiz 299 HDP ve PKK iltisaklı adamı CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi listelerinden koyuyorlar. Doğu ve Güneydoğu'da bizim tasfiye ettiğimiz PKK'yı, büyükşehirlerde yaşam tüneliyle yeniden hayata bağlamak istiyorlar. Buna müsaade etmeyin."

Bakan Soylu, vatandaşlardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'a oy vermelerini istedi.

Soylu'ya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal da eşlik etti.

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Özge Kanbay, Turgutlu'da anıldıÖzge Kanbay, Turgutlu'da anıldı
ITP’de Alanya standına turist akınıITP’de Alanya standına turist akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mevlüt Uysal

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

81 ile genelge gönderildi! Belediyeler 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Cerrahpaşa yeniden yapılandırılıyor! Arkeolojik dokunuş...

Cerrahpaşa yeniden yapılandırılıyor! Arkeolojik dokunuş...

Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.