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Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

ÇAY TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ödemiş'te halka seslendikten sonra, alana bakan apartmanlardan birinin balkonuna asılı duran pankarttaki 'Süleyman amca çaya bekliyoruz' yazısını görüp, eve gitti.

Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (3)

ÇAY TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ödemiş'te halka seslendikten sonra, alana bakan apartmanlardan birinin balkonuna asılı duran pankarttaki 'Süleyman amca çaya bekliyoruz' yazısını görüp, eve gitti. Soylu, pankartı yazan Aleyna Çoban'ın yanı sıra babası Mustafa Çoban ve annesi Havva Çoban ile sohbet etti. Süleyman Soylu, ayrıca, ailenin kalp rahatsızlığından ölen çocukları Muhammet Onur'un doğum günü için sabah saatlerinde mevlit okuttuklarını öğrendi ve bunun için hazırlanan pilavdan da yedi.
Bakan Süleyman Soylu, daha sonra Kiraz ilçesine hareket etti.

Taylan YILDIRIM/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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