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Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 19:28 | Son Güncelleme

'İKTİDARA GELİRSİNİZ AMA MUKTEDİR BİZİZ, DEDİLER' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir programı kapsamında Kiraz ilçesini de ziyaret etti.

'İKTİDARA GELİRSİNİZ AMA MUKTEDİR BİZİZ, DEDİLER'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir programı kapsamında Kiraz ilçesini de ziyaret etti. İlçe merkezinde halkı selamlayan Süleyman Soylu'dan önce konuşan Kiraz Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar, hayata geçirdiği projeleri anlattı ve aynı zaferi tekrar kazanacaklarını ifade etti. Soylu ise konuşmasına, "Kiraz 31 Mart akşamı herkesi kıskandıracak, çatlatacak, patlatacak tarihi bir rekor çıkartacak mı?" sözleriyle başladı. Dönem dönem Kiraz'ı ziyaret ettiğini de anlatan Bakan Süleyman Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkeyi yöneten, devleti yöneten insanlar yani sizin evlatlarınız zorluk gördüğü zaman müracaatını Anadolu'ya yaparlar. Benim ülkemin insanı yanlış karar vermez, insaflıdır, samimidir, sadakatlidir. Şurada gönüllere giriyoruz. Günlerdir, aylardır, yıllardır mücadele ediyoruz. Üzerimize geliyorlar, milletimizin üzerine geliyorlar. Güçlü bir Türkiye olmasın istiyorlar. Bu ülke neler gördü. Her 10 yılda bir darbe gördü. En son ABD'nin uşağı, Pensilvanya'nın uşağının, 15 Temmuz girişimi. Az buçuk belimizi doğrultmaya çalışsak hemen belimizi eğmeye çalıştılar. Başbakanları, bakanları astılar sonra da resimlerini bizlere gösterdiler. 'Aman ha dediğimizden çıkmayın' dediler. 'Oy neymiş? Oy, sandık, rey; İktidara gelirsiniz ama muktedir biziz' dediler. Bir taraftan hakaretler, sıkıştırmalar, ültimatomlar, Gezi olayları, 17- 25 Aralık darbesi; yapmadıkları kalmadı. Bu asil millete, sadakatli millete, bir gün olsun rahat yüzü göstermemek için ellerinden geleni yaptılar. Neymiş; 'İktidara gelirsin ama muktedir olamazsın.' Buraya gelmemin sebebi şu; 'İktidar olursunuz ama muktedir olmazsınız' diyenlere karşı bizi iktidar yaptınız, sizlere şükranlarımızı sunmaya geldik. Yıllardır aynısını yapıyorlar, 'Yapamazsın' diyorlar, 'ABD karışacak, Avrupa karışacak.' 'Şehir hastanesi yapamazsın, TANAP projesini yapamazsın, Türk Akımı'nı yapamazsın, üçüncü havalimanını yapamazsın, dünyanın en güvenli geçiş yolunu, bölünmüş yolları yapamazsın, tüneller yapamazsın.' Yaptık ne oldu? Daha fazlasını yapacağız. Ne oldu? Bütün bunları bizler yaşadık, başka ülkenin insanları değil."

'BİZ ÜLKEMİZDE KİMSEYE OYUN KURDURMAYIZ'

Bakan Süleyman Soylu, dış güçlerin Türkiye'nin hareketini durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, şöyle dedi:

"15 Temmuz'dan sonra başımıza bir iş daha getirmeye çalıştı. Irak'ın kuzeyinde Kürt devleti kurduracak, daha sonra Suriye'de, Afrin'e kadar bir hat geçirecek, bizim güneyimizle bizim ekonomik coğrafyamızla bizi sınırlandıracak. Hareket kabiliyetimizi ortadan kaldıracak. Ne oldu, kurabildi mi? ABD fiştekledi, kurabildi mi? Kiraz, dik duracağız. Biz ülkemizde kimseye oyun kurdurmayız, kurdurmayız. Biz niye Cumhur İttifakı'nda bir araya geldik? Derdimiz ne? Kiraz'da Saliha kardeşimizi sadece belediye başkanı yapmak için mi, Nihat kardeşimizi İzmir'de belediye başkanı yapmak için mi, Binali Yıldırım'ı İstanbul'da belediye başkanı yapmak için mi? 6- 7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Türkiye'nin hareketini durdurmak için ellerinden geleni yaptılar. Gezi'de başlattılar, bir daha frene basmadılar. Millet 50 gramlık oy pusulasıyla dersini verdi. Yattılar, kalktılar tekrar oyun kurdular. Bunlar birileri tarafından beyni çalınmış insanlar. Milletin ne tarihini biliyorlar ne kardeşliğini ne de Anadolu insanının misyonunu biliyorlar. Biz sadece 780 bin kilometrekarenin insanı değiliz. Dünyaya 600 yıl hüküm sürdük ama kimseyi soyup soğana çevirmedik. Hak getirdik, hakikat getirdik, insanlık getirdik. Anadolu topraklarına çekildik ama çekildiğimiz hiçbir ülkeyi sömürmedik."

'İHA'LAR 35 BİN SAAT UÇACAK'

İnsansız hava araçlarının (İHA) başarıyla görevlerini yaptığını da vurgulayan Bakan Soylu, "2017 yılında 17 bin saat, 2018 yılında 21 bin saat uçtular. 2019 yılı planımızda insansız hava araçlarımız yurt içinde 35 bin saat uçacaklar. Kimseyi kıpırdatmayacaklar. Onlara, insansız hava araçlarına öyle bir araç takıyoruz, öyle bir yazılım yapıyoruz ki bırakın teröristlerin dağlarda yürümelerini, kafalarını çıkarmayacaklar" diye konuştu.

'TRAFİKTE ÖLÜM SAYISINI YÜZDE 36 AZALTTIK'

Trafik olaylarıyla da mücadele ettiklerini söyleyen, yaya öncelikli uygulamaya önem verdiklerini anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 4 ayda aldığımız önlemlerle trafik kazalarında ölüm olaylarını yüzde 36 azalttık. 2017 yılı içerisinde 7 bin 427 kişi trafikte can veriyordu. Herkesle mücadele ediyoruz; anneler çocuklarını okullara rahat göndersinler, akşam gözleri yolda kalmasın, insanlar işlerini rahat yapsınlar diye. Eksiğimiz yok mu? Var. Ama samimiyetimizde bir eksikliğimiz yok" dedi.

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