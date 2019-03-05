Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (5)

'İKTİDARA GELİRSİNİZ AMA MUKTEDİR BİZİZ, DEDİLER'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir programı kapsamında Kiraz ilçesini de ziyaret etti. İlçe merkezinde halkı selamlayan Süleyman Soylu'dan önce konuşan Kiraz Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar, hayata geçirdiği projeleri anlattı ve aynı zaferi tekrar kazanacaklarını ifade etti. Soylu ise konuşmasına, "Kiraz 31 Mart akşamı herkesi kıskandıracak, çatlatacak, patlatacak tarihi bir rekor çıkartacak mı?" sözleriyle başladı. Dönem dönem Kiraz'ı ziyaret ettiğini de anlatan Bakan Süleyman Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkeyi yöneten, devleti yöneten insanlar yani sizin evlatlarınız zorluk gördüğü zaman müracaatını Anadolu'ya yaparlar. Benim ülkemin insanı yanlış karar vermez, insaflıdır, samimidir, sadakatlidir. Şurada gönüllere giriyoruz. Günlerdir, aylardır, yıllardır mücadele ediyoruz. Üzerimize geliyorlar, milletimizin üzerine geliyorlar. Güçlü bir Türkiye olmasın istiyorlar. Bu ülke neler gördü. Her 10 yılda bir darbe gördü. En son ABD'nin uşağı, Pensilvanya'nın uşağının, 15 Temmuz girişimi. Az buçuk belimizi doğrultmaya çalışsak hemen belimizi eğmeye çalıştılar. Başbakanları, bakanları astılar sonra da resimlerini bizlere gösterdiler. 'Aman ha dediğimizden çıkmayın' dediler. 'Oy neymiş? Oy, sandık, rey; İktidara gelirsiniz ama muktedir biziz' dediler. Bir taraftan hakaretler, sıkıştırmalar, ültimatomlar, Gezi olayları, 17- 25 Aralık darbesi; yapmadıkları kalmadı. Bu asil millete, sadakatli millete, bir gün olsun rahat yüzü göstermemek için ellerinden geleni yaptılar. Neymiş; 'İktidara gelirsin ama muktedir olamazsın.' Buraya gelmemin sebebi şu; 'İktidar olursunuz ama muktedir olmazsınız' diyenlere karşı bizi iktidar yaptınız, sizlere şükranlarımızı sunmaya geldik. Yıllardır aynısını yapıyorlar, 'Yapamazsın' diyorlar, 'ABD karışacak, Avrupa karışacak.' 'Şehir hastanesi yapamazsın, TANAP projesini yapamazsın, Türk Akımı'nı yapamazsın, üçüncü havalimanını yapamazsın, dünyanın en güvenli geçiş yolunu, bölünmüş yolları yapamazsın, tüneller yapamazsın.' Yaptık ne oldu? Daha fazlasını yapacağız. Ne oldu? Bütün bunları bizler yaşadık, başka ülkenin insanları değil."