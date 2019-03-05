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Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 20:55 | Son Güncelleme

SOYLU, BAYINDIR İLÇESİNDE HALKA SESLENDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde partisi adına çalışmalarda bulunmak için geldiği İzmir'de Bayındır ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (6)

SOYLU, BAYINDIR İLÇESİNDE HALKA SESLENDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde partisi adına çalışmalarda bulunmak için geldiği İzmir'de Bayındır ilçesinde ziyaretlerde bulundu. İlçe merkezinde parti yöneticileri ve Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen'le halkı selamlayan Süleyman Soylu, Davutpazarı Meydanı'nda halka seslendi. Soylu, "Memleketimizin her köşesinde huzur var. Artık kimsenin borusu ötmüyor, milletimizin borusu ötüyor. Diyarbakır'da gittiğimizde bazıları şöyle söylüyorlar. Bir Pervin Buldan var ya diyor ki, '31 Mart'ta 40 yıllık tarihimize yönelik oy kullanacağız' Ey cahil kadın. Ta peygamber efendimiz vefat ettiği zaman ilk müşerreflenen kentimiz Diyarbakır'dır. İki peygamberimiz yatar orada. Çınar ilçesine gittik. Geç gittik aynen böyle dediler ki 'otobüsün üzerine çıkma' çıktık demirden korkan trene binmeyiz" dedi.
'TÜRKİYE TAM DÜZLÜĞE ÇIKACAKTI'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de ekonominin düzlüğe çıktığı bir dönemde Gezi olaylarının çıkartıldığını ifade ederek, "Türkiye tam düzlüğe çıkıyordu, Gezi olayları geldi. Bitti mi? Hayır. Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklardı, Afrin'e kadar uzatacaklardı. Ortadoğu'yla bağımızı keseceklerdi. Kültürel, ekonomik, siyasal bağımızı keseceklerdi. Bu Kandil bugüne kadar nasıl durdu orada? Amerika oradan destek attığı için durdu. Binlerce TIR silah gönderdiler. Bu coğrafyaya iki şey yakışmaz, birisi zayıflık öteki tembellik çok çalışmamız lazım. 31 Mart'ta zaafiyete düşersek önümüzdeki 4.5 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler. Ne olur buna müsaade etmeyin Bayındır. Diyarbakır'da gençlere şunu söyledim. Siz okuyun terörle mücadeleyi bize bırakın. Siz okuyun, doktor olun, mühendis olun. Sizi Kandil'e götürenlere fırsat vermeyin. Bu ülke kardeş dedim. Benim ciğerime dokunuyor bu kadar basit. Birilerinin maşası olan ülkemizi parçalamak isteyen bütün terör örgütlerine bakın DHKP-C'ye aynısını yaptık. Bizim bilmediğimizi sanıyorlardı. Onları aldık, torba içinde sepetledik, tutuklandılar. Yalnız onunla mı mücadele ettik? Uyuşturucuyla da mücadele ettik. Anasından, babasından dininden, imanından, ezanından çocuklarımızı ayıracaklar, onları satanlarda organize çete liderlerini de yerin yedi katı dibine gömmezsek namerdiz. 57 binini kodese tıktık zaten. Türkiye son 17 yılda hep beraber bunu başardık. Terör örgütünün istismar alanlarını oradan kaldırdık daha nicelerini de ortadan kaldıracağız. Ne kadar çatlarlarsa çatlasınlar kendi arabamızı da yapacağız, uçağımızı da yapacağız. Ayaklarımızın üzerinde güçlü duran Türkiye olalım" dedi. Belediye başkanına destek isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayındır'dan ayrıldı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR (BAYINDIR) (DHA)

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Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (6)Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (6)Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (6)Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (6)

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