Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (7)

SOYLU, BUCA'DA VATANDAŞLARA SESLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir programı kapsamında, Bayındır'ın ardından Buca ilçesini ziyaret etti. Bakan Soylu'nun ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan da yer aldı. Kasaplar Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Soylu, "Ben terörle uğraşan bir kardeşinizim. Hakkari’ye 30 defa gittim. İstanbul’da evim var. Seçim dönemi dışında 30 defa gitmişliğim yoktur. HDP benim İzmir’de yaptığım konuşmalar için basın bülteni geçmiş, edebe davet ediyor. Pervin Buldan, Sezai Temelli siz hangi edepten bahsediyorsunuz?” dedi.

'BİZ ESKİ TÜRKİYE DEĞİLİZ'

Türkiye'nin ikinci sıçramasını yapacağını ifade eer Soylu, önlerinde ilk defa çok önemli bir zaman dilimi olduğu belirterek, "Yaptığımız yatırımların hepsini bir tarafa bırakalım. İlk kez zihniyet devrimi yaşadık. İlk kez özgüven kazandık. Eskiden dizlerimiz titrerdi. Amerika diyecek ki, ‘Afrin’e giremezsin.’ Girdik, ne oldu? Kandil’i Amerika idare ediyor. Avrupa fiştekliyor. Bunların saldırıları hiçbir zaman bitmedi ki. Bu coğrafyada Türkiye parmağını kımıldatmadıkça kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyiz. Biz eski Türkiye değiliz. Allah’ımıza şükürler olsun güçlü Türkiye’yiz. 50 yıldan bu yana 4,5 yıl boyunca seçimin olmadığı bir dönem olmadı bu ülkede. Her seçime bizi soktular. ‘Ya karnım ya sırtım’ dediler. Bunları göndereceğiz dediler. Türkiye ikinci sıçramasını yapacak.” diye konuştu.