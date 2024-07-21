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Soylu'dan ABD ve Batı'ya mesaj: "Bizim şifremiz ve kodumuz budur"

21.07.2024 07:27
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere geldiği KKTC'de açıklamalarda bulunan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıbrıs Türk Devleti'ni de ölmeden önce göreceğiz, İnşallah. Türkler, zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür. Bizim şifremiz ve kodumuz budur" dedi. Soylu'nun açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu.

Soylu'dan ABD ve Batı'ya mesaj: "Bizim şifremiz ve kodumuz budur"

Türkiye Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere geldiği KKTC’de Ulusal Kanal'a konuştu.

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Soylu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına ilişkin şunları söyledi:

"Burada olmak hepimiz için, her Türk evladı için büyük bir gurur. Ecdadımız bize büyük bir emanet ve büyük bir onur bıraktı. Ve biraz önce törende de bunun sanki her bir anını yaşamış olduk. Bugünü eğer bir cümleyle ifade etmek gerekirse 'gurur ve birlik günü' diyebiliriz.

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"KIBRIS TÜRK DEVLETİ'Nİ DE ÖLMEDEN ÖNCE GÖRECEĞİZ, İNŞALLAH"

Özellikle Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan başlayan, tarihin ve ecdadın bize emaneti olan Kıbrıs'ta, Dr. Fazıl Küçük'ten Rauf Denktaş'a, Adnan Menderes'ten Fatih Nüştü Zorlu'ya, Rahmetli Ecevit'ten Erbakan'a kadar, bu milletin evlatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne getirdiği büyük bir gurur günündeyiz. Allah daha nice böyle günleri, bizden sonraki nesilleri de ulaştırsın. Kıbrıs Türk Devleti'ni de ölmeden önce göreceğiz, İnşallah"

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"BİZİM ŞİFREMİZ VE KODUMUZ BUDUR"

Soylu'nun "Türkler, zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür. Bizim şifremiz ve kodumuz budur" ifadeleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Soylu'nun bu sözleri ABD ve Batı'ya mesaj olarak yorumlandı.

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Süleyman Soylu
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