Soylu'dan, Abdullah Gül'ün "Gezi Parkı olayları ile büyük gurur duyuyorum" sözlerine çok sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gezi Parkı davası kararlarının açıklanacağı günlerde, o dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı, "Gezi Parkı olayları ile büyük gurur duyuyorum" açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

Soylu, "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size." dedi.

ABDULLAH GÜL'ÜN 'GEZİ' AÇIKLAMASI

Abdullah Gül geçtiğimi günlerde Karar gazetesine verdiği röportajda, "Garantici olduğunuz, riske girmediğiniz eleştirilerine cevap verdiniz. Ama sizin hakkınızda şöyle bir eleştiri de var. Sizin bugünkü duruma gelirken sessiz kaldığınız düşünülüyor, bu yüzden hem laik kesimde hem de muhafazakar kesimde size kızgın olanlar var." sorusuna şu yanıtı vermişti: