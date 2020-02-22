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Soylu'dan, Abdullah Gül'ün "Gezi Parkı olayları ile büyük gurur duyuyorum" sözlerine çok sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2020 15:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi Parkı olaylarıyla ilgili "Büyük gurur duyuyorum" sözlerine tepki gösterdi.

Soylu'dan, Abdullah Gül'ün "Gezi Parkı olayları ile büyük gurur duyuyorum" sözlerine çok sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gezi Parkı davası kararlarının açıklanacağı günlerde, o dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı, "Gezi Parkı olayları ile büyük gurur duyuyorum" açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

Soylu, "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size." dedi.

ABDULLAH GÜL'ÜN 'GEZİ' AÇIKLAMASI

Abdullah Gül geçtiğimi günlerde Karar gazetesine verdiği röportajda, "Garantici olduğunuz, riske girmediğiniz eleştirilerine cevap verdiniz. Ama sizin hakkınızda şöyle bir eleştiri de var. Sizin bugünkü duruma gelirken sessiz kaldığınız düşünülüyor, bu yüzden hem laik kesimde hem de muhafazakar kesimde size kızgın olanlar var." sorusuna şu yanıtı vermişti:

Nerede sessiz kaldım. Mesela en büyük olaylar Gezi olaylarıydı değil mi? Bana o zaman ilk sorulan soruya verdiğim cevap şuydu: “Bununla büyük bir gurur duyuyorum” dedim. Şaşırdı herkes. Çünkü “Türkiye'nin problemlerinin mahiyetini değiştirmişiz. Eskiden insanlar insan hakları için sokağa çıkardı. Faili meçhuller dursun diye çıkardı. Yolsuzluk dursun diye sokağa çıkardı. Şimdi insanlar ağacı kestirmem diye sokağa çıkmış, çevre duyarlılığı için sokağa çıkmış. Türkiye'nin problemlerini İngiltere'nin, ABD'nin problemleri haline çevirmişiz” dedim. Daha sonra bu toplumsal olay iyi yönetilemeyince terör örgütlerine büyük bir fırsat çıktı ve bildiğimiz vahim olaylar, vandallıklar cereyan eti. Açık söyleyeyim; benim birçok tavrım anlaşılmamış olabilir. Kendi camiamız da anlamamış olabilir. Ondan sonra daha ileri aşamalarda “demokrasi sadece seçim değildir” dedim. Bana o zaman bizim camiadan bazıları milli irade dersi vermeye kalktı. Milli idarenin ne olduğunu anlattım. Demokrasi sadece seçim değildir, seçimin ötesi vardır dedim. Halbuki ben şimdi bunları söylerken bu kadar tatsız politik ortamın içinde bunları tekrar konuşmak istemiyorum. O zamanlar tutuklu yargılamalarla ilgili yaptığım açıklamalara da bakın. Bireysel başvuru hakkı nasıl çıktı zannediyorsunuz, Haşim Bey’e gidin sorun.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Abdullah Gül gezi parkı

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