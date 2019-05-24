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Soylu'dan İmamoğlu'na: 'Demirtaş'ın politikasını beğeniyorum' demekle olacak iş değil bu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 04:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu tarafından "Senin İstanbul'da ne işin var?" şeklinde eleştirilere maruz kaldığını söyleyerek "Biz kimsenin nereye gittiğine karışmıyoruz, nereye giderse gitsin ama sen bana laf söylerken dikkatli ol. Sen evinde otururken ben Gabar'a, Şemdinli'ye giderken bir şey demiyorsan, bunun da hesabını soramazsın. Kimse kusura bakmasın, 3 tane oy alacağım diye 'Selahattin Demirtaş'ın politikasını beğeniyorum' demekle olacak iş değil bu" ifadelerini kullandı.

Soylu'dan İmamoğlu'na: 'Demirtaş'ın politikasını beğeniyorum' demekle olacak iş değil bu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avcılar Trabzon Dernekleri ile iftarda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Soylu, son yıllarda terörle ilgili olarak çok büyük bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Yılbaşından bugüne kadar toplam 410 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Soylu, "Elazığ'da bugün iki teröristi etkisiz hale getirdik, yetmedi, PKK ile birlikte çalışan MLKP terör örgütünün Mavi listedeki üst düzey yöneticilerinden bir tanesini polisimiz aldı, onu etkisiz hale getirdi. Teröre karşı önlem almak için savunma sanayinin alt yapısının, sınırlarımızdaki teknolojinin güçlendirilmesi gerekir. İHA'lar, termal kameralar olmasa bunları yapamazsınız." diye konuştu.

"BANA LAF SÖYLERKEN DİKKATLİ OL"

Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu tarafından "Senin İstanbul'da ne işin var?" şeklinde eleştirilere maruz kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz kimsenin nereye gittiğine karışmıyoruz, nereye giderse gitsin ama sen bana laf söylerken dikkatli ol. Sen evinde otururken ben Gabar'a, Şemdinli'ye giderken bir şey demiyorsan, bunun da hesabını soramazsın. Ben kimseye karışmıyorum, işimi gücümü yapmaya çalışıyorum. Kimse kusura bakmasın, 3 tane oy alacağım diye 'Selahattin Demirtaş'ın politikasını beğeniyorum' demekle olacak iş değil bu. Allah onun hesabını sorar. Kim ne derse desin. Ben buna üzülüyorum, yürekten üzülüyorum. Milletimiz 23 Haziran'da bir karar verecek, milletimizin kararı başımızın üstünedir. Türkiye buralara kolay gelmedi, çok bedeller ödedi. Onun için bize itimat etmenizi ve güvenmenizi istiyorum. Biz doğru bir yoldayız, bunu herkes görecektir. Sizden güç ve destek istiyoruz, sizi mahcup etmeyeceğiz."

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy Kültür Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen "STK-Karadenizli Dernekler ile Buluşma" etkinliği ile Gaziosmanpaşa'daki "Sarıgöl Roman İftarı" programına katıldı.

(AA)

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu istanbul

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