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  4. Soylu davrandı, Bahçeli durdurdu! Meclis çıkışı şakalaşmayı da ihmal etmedi

Soylu davrandı, Bahçeli durdurdu! Meclis çıkışı şakalaşmayı da ihmal etmedi

04.10.2024 09:50
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Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinin ardından zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Soylu ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında geçen samimi anlar sosyal medyada yankı uyandırdı. Soylu'nun Bahçeli'nin elini öpmeye çalıştığı an ve devamında yaşananlar ilgi çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca haliyle siyasetin gündemi hareketlendi. Muhalefet ve iktidar partileri arasında el sıkışmalar, beklenmedik diyaloglar gibi gelişmeler yeni süreçlerin sinyali olarak yorumlanırken dikkat çeken bir görüntü de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arabadayken meydana geldi.

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BAHÇELİ, SOYLU'NUN HAMLESİNİ ENGELLEDİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Devlet Bahçeli'nin arabaya bindiği, yanına Süleyman Soylu'nun geldiği görülüyor.

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Soylu, Bahçeli'nin elini öpmek için davranırken Bahçeli "Estağfurullah" diyerek engel oluyor.

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Ardından Soylu ve Bahçeli samimi bir biçimde vedalaşıyor.

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MHP'Lİ ADAN'A 'DÜĞÜN' ŞAKASI

Görüntülerde daha sonra Soylu'nun uzaklaşırken MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan'a seslenerek "Celal bey, bir daha senle düğüne müğüne gitmek yok ağabey" diyerek şakalaştığı anlar da yer aldı.

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TBMM AÇILDI, SİYASİ ATMOSFER ISINDI

TBMM 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı'nın açıldığı 1 Ekim günü de Mecliste ilginç görüntüler meydana gelmişti. Devlet Bahçeli, DEM Partili milletvekillerin elini sıkarak kısa bir sohbet etmiş, yine Bahçeli ile CHP lideri Özgür Özel arasında yaşanan diyalog da ses getirmişti.

AA-20241001-35787081-35787078-TBMM_28_DONEM_3_YASAMA_YILI_ACILIS_TOPLANTISIBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
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