HABER

Soylu: DEAŞ’ın önemli bir adamını ele geçirdik

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, Suriye’de IŞİD’in önemli bir ismini yakaladıklarını ve sorgusunun sürdüğünü açıkladı.

Soylu: DEAŞ’ın önemli bir adamını ele geçirdik

Soylu, Almanya ve Hollanda’nın kendi vatandaşı olan IŞİD mensupları ve ailelerini alacağını da söyledi.Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'de IŞİD'in önemli isimlerinden birini yakaladıklarını duyurdu. Van'da Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuşan Soylu, "Terörle mücadele" konusunda açıklamalarda bulundu. "Sınır içinde de sınır dışında da operasyonlarımız devam ediyor" diyen Bakan Soylu, "DEAŞ’ın çok önemli bir adamını yakın zamanda Suriye'de ele geçirdik" bilgisini verdi. Soylu, söz konusu kişinin sorgusunun hâlâ devam ettiğini de sözlerine ekledi.

ABD'nin IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürmesinin ardından Türkiye de Bağdadi'nin eşi ve kız kardeşini yakaladığını açıklamıştı.

Almanya ve Hollanda IŞİD'lileri alacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı savaşçıların ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin açıklamalarda da yaptı. Bu çerçevede özellikle Almanya ve Hollanda’ya teşekkür eden Soylu, yaklaşık beş gündür içişleri ve adalet bakanları düzeyinde yürüttükleri görüşmeler sonucunda bu iki ülkenin de "yapıcı bir tutum" sergilediğini söyledi. Soylu, "DEAŞ’tan kendi ülkemizde bulunan, aynı zamanda Suriye'de şu anda gözetimimiz altında bulunan Resulayn ve Tel Abyad'ta, hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem de Suriye Milli Ordusu'nun yakaladığı; Cerablus ve Azez’de gözetimimiz altındaki alanda tuttuğumuz tutuklular da dahil olmak üzere kendi memleketlerine mensup olan DEAŞ’lı teröristleri, aynı zamanda eşleri ve çocuklarını alacaklarını dün akşam itibariyle teyit ettiler" şeklinde konuştu.

"Diğer ülkelerden de aynı işbirliğini ve aynı yapıcı tutumu" beklediklerini kaydeden Soylu, "Terörle mücadele edilecekse, herkes teröristine sahip çıksın. Biz kimsenin teröristinin oteli değiliz" şeklinde konuştu.

Türkiye, Pazartesi günü yabancı IŞİD zanlılarını ülkelerine geri göndermeye başlamıştı.

DW/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

O ülkede şaşırtan olay! Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti O ülkede şaşırtan olay! Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti
Yurt önlerinde üniversiteli kızları taciz eden şüpheli tutuklandıYurt önlerinde üniversiteli kızları taciz eden şüpheli tutuklandı
MSB, Rasulayn'da yaşlı kadının elini öpen Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştıMSB, Rasulayn'da yaşlı kadının elini öpen Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu

Son dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu

Son dakika... İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.