Soylu: DHKP-C Türkiye sorumlusu yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada DHKP-C örgütüne yönelik düzenlenen operason hakkında açıklama yaptı. Soylu operasyonda önemli isimlerin yakalandığını söyleyerek, "Emniyetimiz bu sabah saat 03.00'e karşı DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere, bir yeşil listeden, iki gri listeden, terörden arananlar listesinden, toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdiler" dedi.

Operasyonla ilgili olarak daha sonra İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'deki binasına operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonda binanın üst katındaki gizli bölmelerde saklandığı belirtilen zanlıların isimleri şöyle sıralandı:

"-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesi'nde bulunan ve Yeşil Kategoride aranan Ümit İlter (Sözde Genel Sekreter)

-Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek suçundan aranan Caferi Sadık Eroğlu (Sözde Türkiye Sorumlusu)