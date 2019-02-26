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Soylu: DHKP-C Türkiye sorumlusu yakalandı

26.02.2019 14:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, DHKP-C'ye yönelik operasyonda örgütün Türkiye sorumlusunun da aralarında bulunduğu üst düzey şüphelilerin gözaltına alındığını söyledi.

Soylu: DHKP-C Türkiye sorumlusu yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada DHKP-C örgütüne yönelik düzenlenen operason hakkında açıklama yaptı. Soylu operasyonda önemli isimlerin yakalandığını söyleyerek, "Emniyetimiz bu sabah saat 03.00'e karşı DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere, bir yeşil listeden, iki gri listeden, terörden arananlar listesinden, toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdiler" dedi.

Operasyonla ilgili olarak daha sonra İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'deki binasına operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonda binanın üst katındaki gizli bölmelerde saklandığı belirtilen zanlıların isimleri şöyle sıralandı:

"-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesi'nde bulunan ve Yeşil Kategoride aranan Ümit İlter (Sözde Genel Sekreter)

-Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek suçundan aranan Caferi Sadık Eroğlu (Sözde Türkiye Sorumlusu)

-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan Emel Yeşilırmak,

-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan İbrahim Gökçek,

-Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek Suçundan aranan Barkın Timtik (Sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu)

-Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenlemek, Yönetmek, Bunların Hareketlerine Katılmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak ile Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek suçlarından arama kaydı bulunan Barış Yüksel (Sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu)

-Operasyon sırasında binada bulunan B. V. ve S.G."

Halkın Hukuk Bürosu operasyonla ilgili olarak twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Okmeydanı'nda bulunan, Grup Yorum'un faaliyetlerini sürdürdüğü İdil Kültür Merkezi'ne baskın olduğunu yönünde bilgi verildi" denildi.

İstanbul Emniyeti Grup Yorum’un çalışmalarını sürdürdüğü İdil Kültür Merkezi'ne daha önce de birçok kez operasyon düzenlemişti.

DW / HT,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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