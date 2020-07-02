HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Soylu duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 briket evin ücretini AFAD'a aktardı

Soylu duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 briket evin ücretini AFAD'a aktardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 15:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesaplarına aktardığını açıkladı.

Soylu duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 briket evin ücretini AFAD'a aktardı

AFAD'da düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı' sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak toplantıya ilişkin bilgi aktarmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgeye 50 briket ev bağışında bulunacağının sözünü vermişti. Erdoğan, 50 briket ev bedeli olan 250 bin TL'yi İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hesabına yatırdı. Bakan Soylu Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini, AFAD hesaplarına aktardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

BAKAN SOYLU, 20 BRİKET EV BEDELİNİ BAĞIŞLADI

Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye yaptıracağı toplam 20 briket ev bedelini hafta içi sivil toplum kuruluşlarına bağışladı. Ayrıca kampanya kapsamında sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra 81 İl Valiliği de 5 bin briket ev bağışında bulunacak.

50 BİN BRİKET EV HEDEFLENİYOR

AFAD koordinasyonunda bir araya gelen Türk Kızılayı, İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Deniz Feneri Derneği, Türk Diyanet Vakfı, Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, Beşir Derneği, Fetihder, Kıyamder ve Yedi Başak, İdlib için ortak 'Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız' sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 50 bin briket ev yapılması hedefleniyor. Şimdiye kadar yaklaşık 19 bin briket evin projelendirildiği kampanyada 50 bin evin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu
Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındıZeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Metiner'le tartışan Şaban Sevinç kimdir? Metiner'le tartışan Şaban Sevinç kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'

Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Diğer Haberler
Plajlarda trikini modası! Trikini nedir? Koronavirüs sürecinde ortaya çıkan trikini ne demek?

Plajlarda trikini modası! Trikini nedir? Trikini ne demek?

İlçede korkunç olay! 23 saat dövülmüş halde bulundu, polis adliyeyi abluka altına aldı

İlçede korkunç olay! Polis adliyeyi abluka altına aldı

Hırsızdan bıkan esnaf: 'Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun'

Hırsızdan bıkan esnaf böyle isyan etti!

Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Adliye önünde silahı kavga! Yaralılar var

İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı? İşte İstanbul Sözleşmesi metni!

İstanbul Sözleşmesi nedir? İşte İstanbul Sözleşmesi metni!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.