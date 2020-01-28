-
Haberler
-
HABER
-
Politika
-
Soylu, Elazığ'daki depremde hayvanları telef olanlar için getirilen hayvanların dağıtımına Jandarma tarafından bugün başlanacağını bildirdi.
Soylu, Elazığ'daki depremde hayvanları telef olanlar için getirilen hayvanların dağıtımına Jandarma tarafından bugün başlanacağını bildirdi.
POLİTİKA
HABERLERİ
|
28.01.2020 12:03 |
Son Güncelleme
Soylu, Elazığ'daki depremde hayvanları telef olanlar için getirilen hayvanların dağıtımına Jandarma tarafından bugün başlanacağını bildirdi.